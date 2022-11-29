ua ru
Вт, 29 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина возобновляет железнодорожное сообщение со Словакией: график рейсов

Новина українською →
Украина, Вторник 29 ноября 2022 17:36
Украина возобновляет железнодорожное сообщение со Словакией: график рейсов Фото: украинские поезда в Словакию поедут с 11 декабря (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Татьяна Зарембо

"Укрзализныця" восстанавливает международное сообщение Мукачево - Чоп - Чьерна-над-Тисоу - Кошице. Эти маршруты соединят удобный закарпатский хаб с одним из крупнейших аэропортов Словакии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Укрзализныци".

С 11 декабря ежедневно будут курсировать поезда:

  • №960/961 Кошице - Мукачево. Отправление из Кошице в 8:46, прибытие в Мукачево в 14:00. Обратно - из Мукачево поезд будет отправляться в 14:48 и прибывать в Кошице в 18:17;
  • №962/963 Кошице - Мукачево будет отправляться из Кошице в 11:46 и прибывать в Мукачево в 16:53. Обратно - из Мукачево поезд будет отправляться в 18:16 и прибывать в Кошице в 21:33.

Движение поездов будет проходить через станцию Чоп: в направлении Мукачево - в 12:00 и 14:51, в направлении Кошице - в 16:13 и 19:26. Это позволит пассажирам, которые добрались до Чопа из разных уголков страны, пересесть на поезда из/в Кошице:

  • для тех, кто едет в направлении Киева - подойдут рейсы поездов №60 Чоп - Киев (отправка из Чопа в 13:52, прибытие в Киев в 7:44) и №81 Ужгород - Киев (отправка из Чопа в 16:58, прибытие в Киев в 8:23);
  • для тех, кто следует за границу - подойдет поезд №45/46 Харьков - Ужгород (через Киев), который отправляется из Харькова в 13:43, из Киева в 23:15, а в Чоп прибывает в 14:18.

"Билеты стоимостью от 363 гривен уже доступны в кассах вокзалов и непосредственно на борту поездов. Этот рейс станет 13-м международным железнодорожным сообщением для украинцев, а всю сеть с возможными пересадками можно увидеть на https://uz-vezemo.com/eu- schedule/", - говорится в сообщении "Укрзализныци".

Недавно РБК-Украина сообщало, что с 1 декабря поезд Киев - Херсон будет курсировать по удобному обновленному графику.

Кроме того, мы писали, что делать, если из-за проблем со светом опоздал на поезд.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця
NEWS
Украина получила от Франции еще одну РСЗО
Украина получила от Франции еще одну РСЗО
DAILY
Михаил Самусь: Запад зря боится эскалации конфликта и развала России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Запад зря боится эскалации конфликта и развала России