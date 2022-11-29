Украина возобновляет железнодорожное сообщение со Словакией: график рейсов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу "Укрзализныци".

С 11 декабря ежедневно будут курсировать поезда:

№960/961 Кошице - Мукачево. Отправление из Кошице в 8:46, прибытие в Мукачево в 14:00. Обратно - из Мукачево поезд будет отправляться в 14:48 и прибывать в Кошице в 18:17;

№962/963 Кошице - Мукачево будет отправляться из Кошице в 11:46 и прибывать в Мукачево в 16:53. Обратно - из Мукачево поезд будет отправляться в 18:16 и прибывать в Кошице в 21:33.

Движение поездов будет проходить через станцию Чоп: в направлении Мукачево - в 12:00 и 14:51, в направлении Кошице - в 16:13 и 19:26. Это позволит пассажирам, которые добрались до Чопа из разных уголков страны, пересесть на поезда из/в Кошице:

для тех, кто едет в направлении Киева - подойдут рейсы поездов №60 Чоп - Киев (отправка из Чопа в 13:52, прибытие в Киев в 7:44) и №81 Ужгород - Киев (отправка из Чопа в 16:58, прибытие в Киев в 8:23);

для тех, кто следует за границу - подойдет поезд №45/46 Харьков - Ужгород (через Киев), который отправляется из Харькова в 13:43, из Киева в 23:15, а в Чоп прибывает в 14:18.

"Билеты стоимостью от 363 гривен уже доступны в кассах вокзалов и непосредственно на борту поездов. Этот рейс станет 13-м международным железнодорожным сообщением для украинцев, а всю сеть с возможными пересадками можно увидеть на https://uz-vezemo.com/eu- schedule/", - говорится в сообщении "Укрзализныци".