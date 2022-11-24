Что делать, если из-за проблем со светом опоздал на поезд: ответ УЗ

Если пассажир опоздал на поезд из-за проблем со светом, то его могут отправить на следующем или вернуть стоимость билета.

"Алгоритм такой. Все направления будут осуществляться, поэтому если ехать критично, мы рекомендуем ехать на вокзалы и запастись терпением, поскольку с задержкой мы будем отправлять. Если из-за обесточенного метро опоздали или не успели на пересадку на свой поезд, то мы сейчас разрешаем с тем билетом сесть на любой следующий поезд того же направления", - отметил он.

Например, днем на Перемышль из Киева идут четыре поезда, и если человек не успел на утренний, то ему найдут место на следующий поезд.

"Если человек захочет компенсацию, то нужно в кассе сделать отметку, что была задержка, и есть право на полную компенсацию билета. У каждого есть выбор, но повторюсь, если ехать надо, то все направления мы сохраняем. Даже там, где поезда отменяются, они объединяются и доехать можно следующим поездом", - добавил Перцовский.