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Что делать, если из-за проблем со светом опоздал на поезд: ответ УЗ

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Киев, Четверг 24 ноября 2022 01:42
Что делать, если из-за проблем со светом опоздал на поезд: ответ УЗ Фото: из-за проблем со светом в Украине опаздывают поезда (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Если пассажир опоздал на поезд из-за проблем со светом, то его могут отправить на следующем или вернуть стоимость билета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя пассажирского направления "Укрзализныци" Александра Перцовского на телемарафоне.

"Алгоритм такой. Все направления будут осуществляться, поэтому если ехать критично, мы рекомендуем ехать на вокзалы и запастись терпением, поскольку с задержкой мы будем отправлять. Если из-за обесточенного метро опоздали или не успели на пересадку на свой поезд, то мы сейчас разрешаем с тем билетом сесть на любой следующий поезд того же направления", - отметил он.

Например, днем на Перемышль из Киева идут четыре поезда, и если человек не успел на утренний, то ему найдут место на следующий поезд.

"Если человек захочет компенсацию, то нужно в кассе сделать отметку, что была задержка, и есть право на полную компенсацию билета. У каждого есть выбор, но повторюсь, если ехать надо, то все направления мы сохраняем. Даже там, где поезда отменяются, они объединяются и доехать можно следующим поездом", - добавил Перцовский.

Напомним, ранее из-за последствий российских ударов было отменено движение нескольких поездов.

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