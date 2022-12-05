Затримка перевищує дві години. УЗ уточнила дані по потягах у дорозі

"Укрзалізниця" оголосила про затримку потягів через знеструмлення деяких ділянок залізниці внаслідок ракетних обстрілів сьогодні, 5 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал "Укрзалізниці".

"Пасажирів рейсу №711/712 Київ - Краматорськ, які очікують цей поїзд у Полтаві та Миргороді, "Укрзалізниця" пересадить у поїзд №723 Харків - Київ, щоб забезпечити прибуття до столиці до початку дії комендантської години", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає УЗ, станом на 19:00 із затримками прямують кілька рейсів:

РБК-Україна сьогодні попереджало про затримку потягів "Укрзалізниці" через знеструмлення деяких ділянок.

Крім того, "Укрзалізниця" відновлює міжнародне сполучення Мукачево - Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице. Цей маршрут з'єднає зручний закарпатський хаб з одним із найбільших аеропортів Словаччини.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що з 1 грудня потяг Київ - Херсон курсуватиме за оновленим зручним графіком.

Крім того, ми писали, що робити, якщо через проблеми зі світлом запізнився на поїзд.

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