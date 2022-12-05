В УЗ предупредили о задержке поездов из-за обесточивания: номера рейсов

В результате временного обесточивания ряд поездов "Укрзализныци" движется с задержкой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

"Поезда продолжают движение, резервные локомотивы "Укрзализныци" находятся в готовности, посадка и высадка идет через подземные переходы", - пишет пресс-служба.

В результате обесточивания с задержкой движутся рейсы:

№712 Киев - Краматорск - 1 час;

№111 Киев - Изюм - 1 ч. 33 мин.

"Напоминаем, что пассажиры, которые пропустят свой рейс из-за воздушной тревоги и остановки общественного транспорта на пути к вокзалам, имеют возможность воспользоваться следующим рейсом в том же направлении без изменения билета", - добавляет пресс-служба.

Обновлено в 15:33

Сейчас большинство рейсов курсирует по графику.

В то же время с задержкой продолжают двигаться поезда: