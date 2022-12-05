В УЗ предупредили о задержке поездов из-за обесточивания: номера рейсов
В результате временного обесточивания ряд поездов "Укрзализныци" движется с задержкой.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".
"Поезда продолжают движение, резервные локомотивы "Укрзализныци" находятся в готовности, посадка и высадка идет через подземные переходы", - пишет пресс-служба.
В результате обесточивания с задержкой движутся рейсы:
- №712 Киев - Краматорск - 1 час;
- №111 Киев - Изюм - 1 ч. 33 мин.
"Напоминаем, что пассажиры, которые пропустят свой рейс из-за воздушной тревоги и остановки общественного транспорта на пути к вокзалам, имеют возможность воспользоваться следующим рейсом в том же направлении без изменения билета", - добавляет пресс-служба.
Обновлено в 15:33
Сейчас большинство рейсов курсирует по графику.
В то же время с задержкой продолжают двигаться поезда:
- №712 Киев - Краматорск - 1 час 40 мин;
- №749 Киев - Ужгород - 36 мин.
Напомним, РБК-Украина писало о масштабной воздушной тревоге в Украине сегодня, 5 декабря. Украинцев предупредили об угрозе ракетного удара.
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