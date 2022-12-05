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В УЗ предупредили о задержке поездов из-за обесточивания: номера рейсов

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Понедельник 05 декабря 2022 14:26
В УЗ предупредили о задержке поездов из-за обесточивания: номера рейсов Фото: в УЗ предупредили о задержке поездов из-за обесточивания (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В результате временного обесточивания ряд поездов "Укрзализныци" движется с задержкой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

"Поезда продолжают движение, резервные локомотивы "Укрзализныци" находятся в готовности, посадка и высадка идет через подземные переходы", - пишет пресс-служба.

В результате обесточивания с задержкой движутся рейсы:

  • №712 Киев - Краматорск - 1 час;
  • №111 Киев - Изюм - 1 ч. 33 мин.

"Напоминаем, что пассажиры, которые пропустят свой рейс из-за воздушной тревоги и остановки общественного транспорта на пути к вокзалам, имеют возможность воспользоваться следующим рейсом в том же направлении без изменения билета", - добавляет пресс-служба.

Обновлено в 15:33

Сейчас большинство рейсов курсирует по графику.

В то же время с задержкой продолжают двигаться поезда:

  • №712 Киев - Краматорск - 1 час 40 мин;
  • №749 Киев - Ужгород - 36 мин.

Напомним, РБК-Украина писало о масштабной воздушной тревоге в Украине сегодня, 5 декабря. Украинцев предупредили об угрозе ракетного удара.

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