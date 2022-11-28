УЗ меняет график курсирования поезда Киев-Херсон: обновленное расписание

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Укрзализныци.

С 1 декабря поезд №102/101 Киев-Херсон будет отправляться в Киев в светлое время суток - в 15:27. В Киев он будет прибывать на рассвете, то есть до первых рейсов кольцевой электрички.

"Билеты по обновленному графику уже в продаже на сайте, в чат-боте и в приложении", - говорится в сообщении УЗ.