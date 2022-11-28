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УЗ меняет график курсирования поезда Киев-Херсон: обновленное расписание

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Украина, Понедельник 28 ноября 2022 20:45
УЗ меняет график курсирования поезда Киев-Херсон: обновленное расписание Фото: график поезда Киев-Херсон стал более удобным (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Татьяна Зарембо

С 1 декабря поезд Киев-Херсон будет курсировать по удобному обновленному графику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Укрзализныци.

С 1 декабря поезд №102/101 Киев-Херсон будет отправляться в Киев в светлое время суток - в 15:27. В Киев он будет прибывать на рассвете, то есть до первых рейсов кольцевой электрички.

"Билеты по обновленному графику уже в продаже на сайте, в чат-боте и в приложении", - говорится в сообщении УЗ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что "Укрзализныця" впервые с начала полномасштабной войны запустила поезд в Херсон. Первый рейс прошел 18 ноября. Поезда отправляются из Киева по четным числам, а из Херсона – по нечетным.

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