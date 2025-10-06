RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Пробки на границе? Украинцев предупредили о ремонте дороги возле популярного пункта пропуска

Украинцам, которые едут в Польшу или возвращаются домой, стоит знать о ремонте дороги возле границы (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Завтра, 7 октября, перед пунктом пропуска "Рава-Русская" во Львовской области начнется ремонт дорожного покрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

Как долго могут длиться работы

В ГПСУ сообщили, что работы по ремонту дорожного покрытия перед пунктом пропуска "Рава-Русская" (который ведет в Польшу):

  • начнутся - в 9:00 вторника, 7 октября (на полосах движения как на въезд в Украину, так и на выезд);
  • продлятся - предварительно до 30 октября 2025 года.

С чего именно начнется ремонт

"Ремонт стартует с полос въезда, где движение временно полностью перекроют, а транспорт будут направлять на одну из полос, предназначенных для выезда из Украины", - объяснили гражданам.

Подчеркивается, что из-за этого возможно замедление оформления транспортных средств на выезд - ведь будет работать только одна полоса движения.

"Просим учесть эту информацию при планировании путешествия и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пропуска", - подытожили в ГПСУ.

Публикация ГПСУ (скриншот: facebook.com/DPSUkraine)

Напомним, ранее мы рассказывали, что начиная с 12 октября 2025 года в Европейском Союзе заработает новая Система въезда/выезда (Entry/Exit System - EES). Она будет касаться граждан третьих стран, в том числе и Украины.

Позже стало известно, что биометрические проверки для въезда в страны ЕС будут запускать поэтапно.

Читайте также, что изменится для украинцев при пересечении границы и нужно ли будет "сканировать биометрию" каждый раз.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаЛьвовская областьДПСУОграничение движенияАвтомобильное движениеГраница с УкраинойВыезд за границу