UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Затори на кордоні? Українців попередили про ремонт дороги біля популярного пункту пропуску

Українцям, які їдуть у Польщу чи вертаються додому, варто знати про ремонт дороги біля кордону (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Від завтра, 7 жовтня, перед пунктом пропуску "Рава-Руська" у Львівській області розпочнеться ремонт дорожнього покриття.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України у Facebook.

Як довго можуть тривати роботи

У ДПСУ повідомили, що роботи з ремонту дорожнього покриття перед пунктом пропуску "Рава-Руська" (який веде до Польщі):

  • розпочнуться - о 9:00 вівторка, 7 жовтня (на смугах руху як на в’їзд в Україну, так і на виїзд);
  • триватимуть - попередньо до 30 жовтня 2025 року.

З чого саме розпочнеться ремонт

"Ремонт стартує зі смуг в'їзду, де рух тимчасово повністю перекриють, а транспорт скеровуватимуть на одну зі смуг, призначених для виїзду з України", - пояснили громадянам.

Наголошується, що через це можливе уповільнення оформлення транспортних засобів на виїзд - адже працюватиме лише одна смуга руху.

"Просимо врахувати цю інформацію під час планування подорожі та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску", - підсумували у ДПСУ.

Публікація ДПСУ (скриншот: facebook.com/DPSUkraine)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що починаючи з 12 жовтня 2025 року в Європейському Союзі запрацює нова Система в'їзду/виїзду (Entry/Exit System - EES). Вона стосуватиметься громадян третіх країн, у тому числі й України.

Згодом стало відомо, що біометричні перевірки для в'їзду до країн ЄС запускатимуть поетапно.

Читайте також, що зміниться для українців при перетині кордону та чи потрібно буде "сканувати біометрію" щоразу.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаЛьвівська областьДПСУОбмеження рухуАвтомобільний рухКордон з УкраїноюВиїзд за кордон