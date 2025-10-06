Затори на кордоні? Українців попередили про ремонт дороги біля популярного пункту пропуску

Від завтра, 7 жовтня, перед пунктом пропуску "Рава-Руська" у Львівській області розпочнеться ремонт дорожнього покриття.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України у Facebook.
У ДПСУ повідомили, що роботи з ремонту дорожнього покриття перед пунктом пропуску "Рава-Руська" (який веде до Польщі):
"Ремонт стартує зі смуг в'їзду, де рух тимчасово повністю перекриють, а транспорт скеровуватимуть на одну зі смуг, призначених для виїзду з України", - пояснили громадянам.
Наголошується, що через це можливе уповільнення оформлення транспортних засобів на виїзд - адже працюватиме лише одна смуга руху.
"Просимо врахувати цю інформацію під час планування подорожі та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску", - підсумували у ДПСУ.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що починаючи з 12 жовтня 2025 року в Європейському Союзі запрацює нова Система в'їзду/виїзду (Entry/Exit System - EES). Вона стосуватиметься громадян третіх країн, у тому числі й України.
Згодом стало відомо, що біометричні перевірки для в'їзду до країн ЄС запускатимуть поетапно.
Читайте також, що зміниться для українців при перетині кордону та чи потрібно буде "сканувати біометрію" щоразу.