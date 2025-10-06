Затори на кордоні? Українців попередили про ремонт дороги біля популярного пункту пропуску

Як довго можуть тривати роботи

У ДПСУ повідомили, що роботи з ремонту дорожнього покриття перед пунктом пропуску "Рава-Руська" (який веде до Польщі):

розпочнуться - о 9:00 вівторка, 7 жовтня (на смугах руху як на в’їзд в Україну, так і на виїзд);

триватимуть - попередньо до 30 жовтня 2025 року.

З чого саме розпочнеться ремонт

"Ремонт стартує зі смуг в'їзду, де рух тимчасово повністю перекриють, а транспорт скеровуватимуть на одну зі смуг, призначених для виїзду з України", - пояснили громадянам.

Наголошується, що через це можливе уповільнення оформлення транспортних засобів на виїзд - адже працюватиме лише одна смуга руху.

"Просимо врахувати цю інформацію під час планування подорожі та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску", - підсумували у ДПСУ.

Публікація ДПСУ (скриншот: facebook.com/DPSUkraine)