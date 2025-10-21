Затишье перед бурей? Синоптик сказала, где ждать дождей завтра и когда погода резко изменится

Что будет с погодой в Украине завтра

Согласно информации эксперта, завтра (в среду, 22 октября), дожди пройдут локально:

в Харьковской области;

в Луганской области;

в Черкасской области;

в Ровенской области;

в Киевской области (вечером).

"Однако все же большинство областей Украины будут без дождей, с облачностью, туманами, однако без каких-либо особых осадков", - добавила Диденко.

Если говорить о температурных показателях, то самой теплой погода будет:

в южной части Украины;

в западных областях.

Там в течение дня ожидается +12+16 градусов по Цельсию.

"Разве что Ровенская область покажет особый характер - окажется прохладнее. В течение дня - не выше +8+11 градусов", - отметила синоптик.

Температура воздуха по Украине (карта: facebook.com/tala.didenko)

На остальной территории Украины в среду:

днем предполагается +7+12 градусов тепла;

ночью - около +1+8 градусов (при прояснениях возможны заморозки).

В Киеве 22 октября ожидается прохладная погода с дневной температурой воздуха до +9 градусов.

"Без существенных осадков в столице в среду", - добавила Диденко.

Когда погода в Украине может "осложниться"

Синоптик предупредила, что в течение пятницы (24 октября) и субботы (25 октября) через Украину с запада на восток будет проходить атмосферный фронт, в результате чего:

погода осложнится;

атмосферное давление будет прыгать;

пройдут дожди;

усилится ветер.

"Вероятно обострение хронических сердечно-сосудистых заболеваний, примите это во внимание", - отметила Диденко.

В завершение она сообщила, что "осень ведет себя привычно - туманы, дожди, похолодание, небольшие вспышки потепления".

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)