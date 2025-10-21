Затишье перед бурей? Синоптик сказала, где ждать дождей завтра и когда погода резко изменится

В среду, 22 октября, погода в Украине ожидается "без особых осадков". Дожди вероятны локально, в некоторых областях. Однако позже ситуация может измениться из-за прохождения атмосферного фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Согласно информации эксперта, завтра (в среду, 22 октября), дожди пройдут локально:
"Однако все же большинство областей Украины будут без дождей, с облачностью, туманами, однако без каких-либо особых осадков", - добавила Диденко.
Если говорить о температурных показателях, то самой теплой погода будет:
Там в течение дня ожидается +12+16 градусов по Цельсию.
"Разве что Ровенская область покажет особый характер - окажется прохладнее. В течение дня - не выше +8+11 градусов", - отметила синоптик.
На остальной территории Украины в среду:
В Киеве 22 октября ожидается прохладная погода с дневной температурой воздуха до +9 градусов.
"Без существенных осадков в столице в среду", - добавила Диденко.
Синоптик предупредила, что в течение пятницы (24 октября) и субботы (25 октября) через Украину с запада на восток будет проходить атмосферный фронт, в результате чего:
"Вероятно обострение хронических сердечно-сосудистых заболеваний, примите это во внимание", - отметила Диденко.
В завершение она сообщила, что "осень ведет себя привычно - туманы, дожди, похолодание, небольшие вспышки потепления".
