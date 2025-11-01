ua en ru
Сб, 01 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В приложении "ПриватБанк" произошел сбой

Украина, Суббота 01 ноября 2025 10:10
UA EN RU
В приложении "ПриватБанк" произошел сбой Фото: "ПриватБанк" сообщил о сбое в приложении (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В работе приложения ПриватБанка произошел технический сбой. Пользователи жалуются на проблемы с переводами и платежами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ПриватБанк".

В работе приложения "ПриватБанка произошел". Пользователи сообщают о проблемах с проведением платежей и переводов.

В приложении &quot;ПриватБанк&quot; произошел сбой

Как отметили в пресс-службе банка, техническая команда уже работает над восстановлением стабильной работы сервисов.

В банке просят с пониманием отнестись к ситуации и пообещали сообщить о полном восстановлении работы сразу после устранения проблем.

"Перевод или платеж не проходит? Мы все видим и все чиним. Техническая команда работает, чтобы как можно быстрее все восстановить. Спасибо за понимание и спокойствие", - говорится в сообщении банка.

Ранее мы писали об изменениях, которые касаются в частности популярного приложения "Приват24 для бизнеса".

Добавим, также сообщалось, что ПриватБанк повысил ставки по всем основным видам депозитов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация приват 24 Война России против Украины
Новости
Идти в ТЦК больше не надо? Новые правила отсрочек с сегодняшнего дня
Идти в ТЦК больше не надо? Новые правила отсрочек с сегодняшнего дня
Аналитика
Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине