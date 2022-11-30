ПриватБанк повысил ставки по депозитам, но они остаются в 2-3 раза ниже инфляции

Государственный ПриватБанк с 1 декабря 2022 года повысил ставки по всем основным видам депозитов. Эти ставки будут действовать только для новых вкладов, а также при продлении депозитов на соответствующие сроки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка .

Теперь вклады в ПриватБанке на срок от 10 до 12 месяцев будут давать 9% годовых, на срок от 6 месяцев - 8% годовых, а трехмесячные депозиты - 7% годовых.

Самые высокие ставки ПриватБанк предлагает вкладчикам, которые разместят свои деньги сроком 18 и 24 месяцев - 14% годовых. Такая же процентная ставка 14% годовых установлена по вкладам "Слава Героям" для военнослужащих, получающих через ПриватБанк целевые выплаты от государства.

"Новый уровень ставок по депозитам позволит нашим клиентам получать больший доход и дополнительную защиту сбережений от инфляции", - отметил член правления банка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.