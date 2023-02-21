ПриватБанк сообщил украинцам о важных изменениях. О чем идет речь

ПриватБанк сообщил украинцам об изменениях, касающихся, в частности, популярного приложения "Приват24 для бизнеса".

Что именно изменилось в приложении, как это упростит жизнь пользователям и клиентам финансового учреждения - читайте в нашем материале ниже.

Какие изменения ждут украинцев-клиентов ПриватБанка

В финучреждении сообщили, что украинцы уже сейчас могут воспользоваться бета-версией обновленного мобильного приложения "Приват24 для бизнеса" для:

Android 3.0.0. Play Market. В разделе "Как присоединиться к бета-тестированию" нужно нажать кнопку "Присоединиться"

iOS 3.0.0. App Store. Чтобы присоединиться к тестированию, загрузите сначала TestFlight, а затем бета-версию "Приват24 для бизнеса".

Для чего это делать?

В пресс-службе банка рассказали, что именно изменилось в новой версии приложения.

Главная страница приложения

Упрощена навигация к перечню связанных компаний. Теперь с главной страницы можно просмотреть доступные компании и перейти к связанной компании, а также сортировать и удалять компании.

Меню услуг

Единый переход к услугам. На главной через кнопку "Услуги" (внизу экрана) можно перейти к соответствующей услуге.

Боковое меню

В боковом меню (три черточки в левом верхнем углу) доступны пункты: "Новости", "Чат онлайн", "Карта", "Помощь и обратная связь" и "Настройки".

Ярлыки на главной странице

Улучшена настройка быстрых действий через ярлыки на главной странице. Вы можете добавлять или удалять их самостоятельно. Перед добавлением ярлыка на рабочий стол ознакомьтесь с функционалом через подсказку "i" возле каждой услуги.

Кроме того, обновленная версия "Приват24 для бизнеса" доступна для темной и светлой темы.

Также расширен перечень валют для работы во время удлиненной торговой сессии для предпринимателей.

В Приват24 для бизнеса предприниматели могут продавать валюту в сумме до 20 тысяч долларов в эквиваленте круглосуточно (с учетом технических перерывов). Можно настроить уведомление о начале работы торговой сессии банка в мобильном приложении (в меню "Настройки" выбрать "Настройки уведомлений", а затем - "Уведомление о торговой сессии").

При этом вы можете получать два сообщения:

о начале стандартной торговой сессии (в 10:00)

о начале продленной торговой сессии (в 15:00).

А что еще изменилось?

Также состоялись доработки в "Приват24 для бизнеса".

В частности, в мобильном приложении для Android (2.14.0) и iOS (2.17.0) добавлен запрет на российские буквы "ы", "э", "ё", "ъ" при заполнении полей платежной инструкции "Номер платежа", "Наименование получателя" и "Назначение платежа". При заполнении полей на русском бизнес-клиенту отображается подсказка: "Заполните информацию на украинском языке".

В меню "Справки" можно сформировать справки на украинском или английском языке.

В случае нестабильного Интернета при генерации подписи SmartID или подписании платежа добавлен комментарий к ошибке: "Нестабильное интернет-соединение. Пожалуйста, повторите операцию позже или измените сеть".

Теперь при создании платежа с ярлыка "Платеж себе на карту/счет" поле "Назначение платежа" заполняется автоматически.

В случае перечисления средств с текущего счета на карту "Ключ к счету" добавлено описание ошибки: "Уважаемый клиент! Перечислить средства на свою карту "Ключ к счету" невозможно. Проверьте, пожалуйста, номер карты".

В то же время в веб-версии "Приват24 для бизнеса" теперь в случае длительного отключения связи или электричества можно производить платежи без Интернета (вот инструкция по тому, как осуществить платежи без Интернета).

Следовательно, заказать и просмотреть справки по счетам можно не только в меню "Справки", но и в общем журнале операций на главной странице предприятия или в журнале гривневых платежей. В журнале операций можно узнать статус заказанной справки и при необходимости сохранить ее на компьютере или распечатать.

Настройки профиля пользователя ранее размещались отдельно от настроек предприятия. Теперь в настройках предприятия добавлена ссылка на переход к настройкам профиля пользователя.

Ранее модуль "Закрытие счетов" размещался в настройках предприятия, а модуль "Открытие счетов" подключался отдельно из каталога услуг и размещался в дополнительном меню на главной странице предприятия. Теперь ссылка на модуль "Открытие счетов" добавлена рядом с модулем "Закрытие счетов" в настройках предприятия.