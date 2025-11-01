ua en ru
У застосунку "ПриватБанк" стався збій

Україна, Субота 01 листопада 2025 10:10
У застосунку "ПриватБанк" стався збій
Автор: Каріна Левицька

У роботі застосунку ПриватБанку стався технічний збій. Користувачі скаржаться на проблеми з переказами та платежами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ПриватБанк".

У роботі застосунку "ПриватБанку стався". Користувачі повідомляють про проблеми з проведенням платежів і переказів.

У застосунку "ПриватБанк" стався збій

Як зазначили у пресслужбі банку, технічна команда вже працює над відновленням стабільної роботи сервісів.

У банку просять із розумінням поставитися до ситуації та пообіцяли повідомити про повне відновлення роботи одразу після усунення проблем.

"Переказ чи платіж не проходить? Ми все бачимо та все лагодимо. Технічна команда працює, щоб якнайшвидше все відновити. Дякуємо за розуміння і спокій", - йдеться у повідомленні банку.

Раніше ми писали про зміни, які стосуються зокрема популярного додатка "Приват24 для бізнесу".

Додамо, також повідомлялося, що ПриватБанк підвищив ставки за всіма основними видами депозитів.

