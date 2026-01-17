Залог для Шуфрича: в суде объяснили, почему нардепу изменили меру пресечения

Народному депутату Нестору Шуфричу, которого подозревают в государственной измене, изменили меру пресечения на возможность выйти под залог из-за желания урегулировать его жалобу в ЕСПЧ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на определение Киевского апелляционного суда от 6 января 2026 года.

Шуфричу назначили возможность выйти под залог в размере 33,28 млн гривен. Таким образом, было отвергнуто решение суда первой инстанции, что только безальтернативное содержание Шуфрича за решеткой может обеспечить судебный процесс.

Также суд хочет изменением меры пресечения урегулировать в "дружественном режиме" жалобу, которую Шуфрич подал в Европейский суд с прав человека. Там он заявил о якобы "чрезмерном содержании под стражей" - в изоляторе Службы безопасности Украины Шуфрич находится более двух лет.

ЕСПЧ 4 декабря 2025 года принял жалобу к рассмотрению и сообщил украинскому правительству, что ее возможно решить в режиме "дружественного урегулирования". Со своей стороны Киевский апелляционный суд считает, что изменение меры пресечения может поспособствовать такому решению вопроса.