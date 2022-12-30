ua ru
Пт, 30 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Севастополе прогремели взрывы: что известно

Новина українською →
Севастополь, Пятница 30 декабря 2022 10:24
В Севастополе прогремели взрывы: что известно Фото: в Севастополе прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Севастополе утром 30 декабря прогремели взрывы. По предварительным данным, над городом сработала система ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По информации местных жителей, в городе прозвучал мощный взрыв. Его слышали сразу в нескольких районах. Также от громких звуков сработали сигнализации автомобилей.

Уточняется, что во время взрыва в небе над городом находились российская авиация, а в море - ракетный корабль.

Напомним, в начале недели взрывы прогремели на российском аэродроме "Энгельс" в Саратовской области. По данным украинской разведки, там были повреждены российские самолеты и не только.

Как ранее сообщили в Минобороны России, причиной взрывов якобы “стало уничтожение украинского беспилотника”. При этом там добавляли, что из-за падения осколков погибли трое военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Севастополь Крим Взрыв
NEWS
Прорыв ВСУ в районе Кременной и кульминация российского наступления на Бахмут: карты боев
Прорыв ВСУ в районе Кременной и кульминация российского наступления на Бахмут: карты боев
DAILY
Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок