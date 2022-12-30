В Севастополе прогремели взрывы: что известно

В Севастополе утром 30 декабря прогремели взрывы. По предварительным данным, над городом сработала система ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По информации местных жителей, в городе прозвучал мощный взрыв. Его слышали сразу в нескольких районах. Также от громких звуков сработали сигнализации автомобилей. Уточняется, что во время взрыва в небе над городом находились российская авиация, а в море - ракетный корабль.