ua ru
Пт, 30 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне обстреляли город в Черниговской области: есть погибший

Новина українською →
Черниговская область, Пятница 30 декабря 2022 12:19
Россияне обстреляли город в Черниговской области: есть погибший Иллюстративное фото: россияне обстреляли город в Черниговской области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Россияне обстреляли город Семеновку в Черниговской области 30 декабря. Там исчезла электроэнергия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Оккупанты обстреляли населенный пункт, предположительно применив ствольную артиллерию. Зафиксировано три прилета", - написал он.

На данный момент известно об одном погибшем в результате обстрела.

К тому же, в Семеновке исчезла электроэнергия.

Отметим, что в Украине снова объявлена масштабная воздушная тревога.

При этом вчера россияне прибегли к десятой массированной атаке по Украине. Захватчики выпустили 70 ракет, 58 из которых уничтожили украинские бойцы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская область Электроэнергия Война России против Украины
NEWS
Прорыв ВСУ в районе Кременной и кульминация российского наступления на Бахмут: карты боев
Прорыв ВСУ в районе Кременной и кульминация российского наступления на Бахмут: карты боев
DAILY
Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок