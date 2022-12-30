Россияне обстреляли город в Черниговской области: есть погибший

Россияне обстреляли город Семеновку в Черниговской области 30 декабря. Там исчезла электроэнергия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко .

"Оккупанты обстреляли населенный пункт, предположительно применив ствольную артиллерию. Зафиксировано три прилета", - написал он.

На данный момент известно об одном погибшем в результате обстрела.

К тому же, в Семеновке исчезла электроэнергия.

Отметим, что в Украине снова объявлена масштабная воздушная тревога.

При этом вчера россияне прибегли к десятой массированной атаке по Украине. Захватчики выпустили 70 ракет, 58 из которых уничтожили украинские бойцы.

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