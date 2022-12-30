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ВСУ выбили оккупантов из Новоселовского Луганской области (видео)

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Киев, Пятница 30 декабря 2022 22:29
ВСУ выбили оккупантов из Новоселовского Луганской области (видео) Фото: ВСУ выбили врага из Новоселовского Луганской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные выбили войска РФ из поселка Новоселовское Луганской области, часть оккупантов взята в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спецподразделения Kraken.

"Силами штурмовых групп подразделения при поддержке артиллерии и тяжелой техники спецподразделения KRAKEN и сил 92 ОМБ был совершен огневой налет на оккупированный поселок Новоселовское Луганской области", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе штурма враг был выбит из населенного пункта, противник понес потери в технике и личном составе, часть оккупантов была взята в плен. По итогам боя поселок контролируется украинской армией.

Ранее в министерстве обороны Украины сообщили, что российские оккупанты бросили на Бахмутское направление наибольшее количество своих сил, так как Кремль ставит задачу до конца 2022 года выйти на границы Донецкой области, при этом любые попытки врага окружить город терпят неудачу.

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