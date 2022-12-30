В Киеве вернули графики стабилизационных отключений света

Благодаря совместным усилиям энергетиков в Киеве удалось улучшить ситуацию со светом. Столица наконец вернулась к стабилизационным графикам отключения света.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДТЭК.

"Сегодня возвращаемся к графикам стабилизационных отключений, размещенных на сайте . Сможем их придерживаться в случае, если не будет новых атак", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что генеральный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко недавно предупреждал о том, что столица уже вскоре сможет вернуться к плановым отключениям электроэнергии.

Также недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что возможно Новый год украинцы встретят без аварийных отключений света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.