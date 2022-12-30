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У Зеленского назвали количество защитников, находящихся в плену

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Киев, Пятница 30 декабря 2022 14:01
У Зеленского назвали количество защитников, находящихся в плену Фото: в плену находятся более 3 тысяч бойцов ВСУ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В российском плену находятся более 3 тысяч украинских военных. Еще около 15 тысяч человек числятся без вести пропавшими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уполномоченную президента по обеспечению прав защитников Украины Алену Вербицкую в интервью немецкому RND.

По ее словам, Россия указала, что в плену находятся 3392 украинских защитника. В то же время Вербицкая отмечает, что около 15 тысяч военных и гражданских считаются пропавшими.

"Мы не знаем, что с ними произошло (с пропавшими). Являются ли они также российскими военнопленными, были ли насильственно вывезены с оккупированных Россией территорий, или, возможно, давно убиты. Такая неопределенность особенно тяжела для родственников", - сказала она.

Вербицкая заявляет, что Россия продолжает систематически нарушать Женевскую конвенцию и не допускает представителей Международного комитета Красного Креста к военнопленным.

Напомним, в разведке анонсировали хорошие новости по освобождению пленных. Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов заявил, что их следует ожидать в ближайшее время.

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