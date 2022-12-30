У Зеленского назвали количество защитников, находящихся в плену
В российском плену находятся более 3 тысяч украинских военных. Еще около 15 тысяч человек числятся без вести пропавшими.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уполномоченную президента по обеспечению прав защитников Украины Алену Вербицкую в интервью немецкому RND.
По ее словам, Россия указала, что в плену находятся 3392 украинских защитника. В то же время Вербицкая отмечает, что около 15 тысяч военных и гражданских считаются пропавшими.
"Мы не знаем, что с ними произошло (с пропавшими). Являются ли они также российскими военнопленными, были ли насильственно вывезены с оккупированных Россией территорий, или, возможно, давно убиты. Такая неопределенность особенно тяжела для родственников", - сказала она.
Вербицкая заявляет, что Россия продолжает систематически нарушать Женевскую конвенцию и не допускает представителей Международного комитета Красного Креста к военнопленным.
Напомним, в разведке анонсировали хорошие новости по освобождению пленных. Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов заявил, что их следует ожидать в ближайшее время.
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