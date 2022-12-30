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Силы ПВО сбили все 16 дронов россиян во время ночной атаки

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Киев, Пятница 30 декабря 2022 08:56
Силы ПВО сбили все 16 дронов россиян во время ночной атаки Фото: силы ПВО ночью сбили 16 дронов Shahed (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 30 декабря пыталась атаковать Украину 16 дронами Shahed-131/136. Однако силы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Всего выпущено 16 "шахедов", которые атаковали Украину с юго-восточного и северного направлений. Для преодоления системы противовоздушной обороны Украины враг пытался использовать русло Днепра", - объяснили военные.

При этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что на Киев россияне выпустили семь дронов. Из них два уничтожили на подлете к столице, а пять - в Киеве.

Вражеские дроны иранского производства уничтожили бойцы воздушных командований "Восток" и "Центр", а также подразделения ПВО других составляющих сил обороны Украины.

Напомним, ночью оккупанты пытались атаковать Киев дронами-камикадзе, обломки одного из вражеских беспилотников упали на админздание в Голосеевском районе столицы.

Также оккупанты выпустили пять дронов по Днепропетровской области, однако силы ПВО уничтожили все вражеские БПЛА.

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