Засідання РНБО, новий пакет фіндопомоги від ЄС, часткова евакуація дипломатів: новини за 24 січня

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ради нацбезпеки та оборони України, ЄС оголосив про новий пакет фіндопомоги для України, США та Великобританія розпочали часткову евакуацію співробітників посольств. Докладніше про те, що сталося в понеділок, 24 січня – в матеріалі РБК-Україна.

Визнання "ЛДНР": у Держдумі розглянуть звернення до Путіна в лютому

Рада Державної Думи Росії прийняла рішення в лютому розглянути звернення до президента РФ Володимира Путіна про визнання так званої Донецької та Луганської "народних республік". Відповідний документ надійшов до російського парламенту минулого тижня.

Нагадаємо, минулого тижня до Держудми РФ внесли проект звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки". Однак його прес-секретар Дмитро Пєсков розкритикував ініціативу, оскільки вона може тільки посилити напруженість.

Зеленський провів РНБО на тлі агресії Росії: подробиці

Президент Володимир Зеленський провів в понеділок, 24 січня, засідання Ради нацбезпеки і оборони України. Засідання відбувалося на тлі загрози вторгнення Росії в Україну.

Перші подробиці засідання - в матеріалі РБК-Україна.

Евакуація, військова допомога та санкції. Як світ реагує на загрозу вторгнення РФ до України

Європейський союз в черговий раз пригрозив Росії жорсткими санкціями, якщо вона зважиться на вторгнення до України. США і Великобританія почали евакуацію співробітників посольств, ряд європейських країн готується до цього в разі загострення ситуації.

РБК-Україна стежить за тим, як світ реагує на загрозу російського вторгнення.

ЄС оголосив про новий пакет фіндопомоги для України. Виділить 1,2 млрд євро

Європейський союз виділить Україні новий пакет макрофінансової допомоги на тлі загрози вторгнення Росії. Її обсяг складе 1,2 млрд євро, перший транш на 600 млн євро можуть перерахувати найближчим часом.

Новий пакет макрофінансової допомоги від Європейського союзу піде на підтримку фінансової стійкості в Україні.

На додачу до тисячі. Українцям виплатять гроші за бустерну дозу

Президент Володимир Зеленський анонсував розширення програми "єПідтримка". Українці, які зроблять бустерне щеплення від коронавірусу, отримають додаткову виплату до "ковідної" тисячі гривень.

За словами глави держави, українці після бустерного щеплення зможуть отримати ще 500 гривень на картку "єПідтримка". Таким чином українська влада хоче стимулювати вакцинованих українців робити третє щеплення, щоб підсилити імунітет.

Помер Тьєрі Мюглер - геніальний модельєр і кутюр'є

Тьєрі Мюглер помер у Франції у віці 73 років. Відзначається, що дизайнер і великий кутюр'є помер від природних причин.

Про це повідомили на його сторінці в Facebook. "З сумом повідомляємо про смерть пана Манфреда Тьєрі Мюглера в неділю, 23 січня 2022 року", - сказано в повідомленні. Також відомо, що дизайнер боровся зі СНІДом.

Одна за однією вдарять дві сильні магнітні бурі: з'явився календар

У лютому 2021 нас чекає дві сильні магнітні бурі, які будуть впливати на здоров'я багатьох з нас. Слабкість, головні болі, зниження працездатності - ці та інші неприємні симптоми можуть виникати в небезпечні дні.

Дати магнітних бур, кому і чому вони небезпечні, і що робити - читайте в матеріалі Styler.

Синоптики попередили про різку зміну погоди: прогноз і карти

Погода в Україні скоро зміниться до потепління - сніг почне танути, очікується відлига. Вівторок ще побуде морозним, а суттєві метаморфози очікуються з четверга.

Що буде з погодою в країні до кінця робочого тижня - читайте в матеріалі Styler.