Зеленський провів РНБО на тлі агресії Росії: перші подробиці
Президент Володимир Зеленський провів сьогодні, 24 січня, засідання Ради нацбезпеки і оборони України. Засідання відбувалося на тлі загрози вторгнення Росії в Україну.
Перші подробиці засідання - в матеріалі РБК-Україна.
Яким був порядок денний
На засіданні РНБО сьогодні планували розглянути такі питання:
- заходи із забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз,
- стан справ в українській економіці та енергетиці,
- протидія коронавірусу.
Що було на засіданні РНБО
Як розповів секретар РНБО Олексій Данілов, на засідання РНБО заслухали:
- голову розвідки Кирила Буданова щодо ситуації довкола України;
- міністра оборони Олексія Резнікова щодо нацспротиву;
- головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про готовність армії захищати Україну;
- главу МЗС Дмитра Кулебу про ситуацію з партнерами;
- главу СБУ Івана Баканова та главу МВС Дениса Монастирського про ситуацію з безпекою всередині України;
- прем'єра Дениса Шмигаля про ситуацію в українські економіці;
- міністра енергетики Германа Галущенка про ситуацію в енергетиці;
- главу МОЗ Віктора Ляшка про боротьбу з коронавірусом.
Також слухали доповідь про розслідування кібератаки на державні органи, яка сталася 14 січня 2022 року.
Що сказав Данілов про загрозу вторгнення:
- Ситуація зрозуміла та контрольована, приводів для паніки немає.
- Збройні сили готові дати відсіч у разі необхідності.
- Ситуація складна ще з 2014 року.
- Влада не спостерігає активної евакуації іноземних дипломатів з України.
- Сьогодні немає жодних підстав, щоб твердити про повномасштабний наступ Росії.
- У разі "форс-мажору" влада розумітиме, що потрібно робити.
- Біля українських кордонів 109 тисяч російських військових, а також 10-11 тисяч сил супроводу.
- Україна контролює ситуацію з російськими військовими навчаннями в Білорусі.
Головні заяви прем'єра Шмигаля:
- Загрози українській економіці немає, але дезінформація може нашкодити.
- Курс долара коливається у валютному коридорі, що свідчить про здорову та стабільну економіку.
- Тарифи на газ та електрику залишаться незмінними до кінця сезону.
- МВФ у лютому може переглянути програму співпраці з Україною.
- З березня пенсія в середньому має підвищитися на 500 гривень.
Головні заяви міністра оборони Резнікова:
- Сьогодні формується перша черга Сил територіальної оборони в умовах мирного часу.
- Сили територіальної оборони вже забезпечені зброєю.
- ЗСУ готові до виконання завдань.
Головні заяви міністра охорони здоров'я Ляшка:
- Захворюваність стрімко росте, але госпіталізація зростає лише на 5%.
- Під час нової хвилі випадків буде удвічі більше, ніж під час минулої.
- Хвилю можна пройти спокійно, якщо вакцинуватися від коронавірусу.
- До лікарень розвезли 20 тисяч флаконів Ремдесивіру для лікування COVID.
- Цього тижня зареєструють препарат Молнупіравір, після чого його мають дозволити застосовувати для лікування COVID-хворих.
Радник Офісу президента Ростислав Шурма про енергетику:
- Україна продовжує контрактувати кораблі з вугіллям.
- Енергоблоки взяли рекордне навантаження у понад 13 ГВт.
- Жодного відключення через дефіцит електроенергії не було і не планується.
- Газу в сховищах достатньо для задоволення всіх споживачів до закінчення опалювального сезону.
- Опалювальний сезон пройде без збоїв.
Глава Держспецзв'язку Юрій Щиголь про розслідування кібератаки:
- Від атаки постраждали 22 сайти, шістьом завдали значної шкоди.
- Інфраструктуру відновили, важлива інформація втрачена не була.
- Відпрацьовується версія про комбінацію трьох векторів атаки.
- Кібератака була підготовлена та здійснювала скоординовано.
- Все вказує на причетність російських хакерів.
- У Раду внесуть закон для посилення кіберзахисту в Україні.
Загроза вторгнення Росії
Сьогодні в українській армії заявили, що Росія може напасти на Україну вже наприкінці лютого. На тлі загрози російського вторгнення міжнародні партнери направляють в Україну зброю, а НАТО посилює свою військову присутність у країнах Східної Європи.
Крім того, у США та ЄС готуються жорсткі санкції щодо Росії, які введуть у випадку вторгнення. Водночас українська сторона наполягає на тому, що обмеження щодо Росії потрібно вводити зараз, а не після нападу.