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Зеленський провів РНБО на тлі агресії Росії: перші подробиці

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Київ, Понеділок 24 січня 2022 19:06
Зеленський провів РНБО на тлі агресії Росії: перші подробиці Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський провів сьогодні, 24 січня, засідання Ради нацбезпеки і оборони України. Засідання відбувалося на тлі загрози вторгнення Росії в Україну.

Перші подробиці засідання - в матеріалі РБК-Україна.

Яким був порядок денний

На засіданні РНБО сьогодні планували розглянути такі питання:

  • заходи із забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз,
  • стан справ в українській економіці та енергетиці,
  • протидія коронавірусу.

Що було на засіданні РНБО

Як розповів секретар РНБО Олексій Данілов, на засідання РНБО заслухали:

  • голову розвідки Кирила Буданова щодо ситуації довкола України;
  • міністра оборони Олексія Резнікова щодо нацспротиву;
  • головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про готовність армії захищати Україну;
  • главу МЗС Дмитра Кулебу про ситуацію з партнерами;
  • главу СБУ Івана Баканова та главу МВС Дениса Монастирського про ситуацію з безпекою всередині України;
  • прем'єра Дениса Шмигаля про ситуацію в українські економіці;
  • міністра енергетики Германа Галущенка про ситуацію в енергетиці;
  • главу МОЗ Віктора Ляшка про боротьбу з коронавірусом.

Також слухали доповідь про розслідування кібератаки на державні органи, яка сталася 14 січня 2022 року.

Що сказав Данілов про загрозу вторгнення:

  • Ситуація зрозуміла та контрольована, приводів для паніки немає.
  • Збройні сили готові дати відсіч у разі необхідності.
  • Ситуація складна ще з 2014 року.
  • Влада не спостерігає активної евакуації іноземних дипломатів з України.
  • Сьогодні немає жодних підстав, щоб твердити про повномасштабний наступ Росії.
  • У разі "форс-мажору" влада розумітиме, що потрібно робити.
  • Біля українських кордонів 109 тисяч російських військових, а також 10-11 тисяч сил супроводу.
  • Україна контролює ситуацію з російськими військовими навчаннями в Білорусі.

Головні заяви прем'єра Шмигаля:

  • Загрози українській економіці немає, але дезінформація може нашкодити.
  • Курс долара коливається у валютному коридорі, що свідчить про здорову та стабільну економіку.
  • Тарифи на газ та електрику залишаться незмінними до кінця сезону.
  • МВФ у лютому може переглянути програму співпраці з Україною.
  • З березня пенсія в середньому має підвищитися на 500 гривень.

Головні заяви міністра оборони Резнікова:

  • Сьогодні формується перша черга Сил територіальної оборони в умовах мирного часу.
  • Сили територіальної оборони вже забезпечені зброєю.
  • ЗСУ готові до виконання завдань.

Головні заяви міністра охорони здоров'я Ляшка:

  • Захворюваність стрімко росте, але госпіталізація зростає лише на 5%.
  • Під час нової хвилі випадків буде удвічі більше, ніж під час минулої.
  • Хвилю можна пройти спокійно, якщо вакцинуватися від коронавірусу.
  • До лікарень розвезли 20 тисяч флаконів Ремдесивіру для лікування COVID.
  • Цього тижня зареєструють препарат Молнупіравір, після чого його мають дозволити застосовувати для лікування COVID-хворих.

Радник Офісу президента Ростислав Шурма про енергетику:

  • Україна продовжує контрактувати кораблі з вугіллям.
  • Енергоблоки взяли рекордне навантаження у понад 13 ГВт.
  • Жодного відключення через дефіцит електроенергії не було і не планується.
  • Газу в сховищах достатньо для задоволення всіх споживачів до закінчення опалювального сезону.
  • Опалювальний сезон пройде без збоїв.

Глава Держспецзв'язку Юрій Щиголь про розслідування кібератаки:

  • Від атаки постраждали 22 сайти, шістьом завдали значної шкоди.
  • Інфраструктуру відновили, важлива інформація втрачена не була.
  • Відпрацьовується версія про комбінацію трьох векторів атаки.
  • Кібератака була підготовлена та здійснювала скоординовано.
  • Все вказує на причетність російських хакерів.
  • У Раду внесуть закон для посилення кіберзахисту в Україні.

Загроза вторгнення Росії

Сьогодні в українській армії заявили, що Росія може напасти на Україну вже наприкінці лютого. На тлі загрози російського вторгнення міжнародні партнери направляють в Україну зброю, а НАТО посилює свою військову присутність у країнах Східної Європи.

Крім того, у США та ЄС готуються жорсткі санкції щодо Росії, які введуть у випадку вторгнення. Водночас українська сторона наполягає на тому, що обмеження щодо Росії потрібно вводити зараз, а не після нападу.

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