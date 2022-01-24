Зеленський провів РНБО на тлі агресії Росії: перші подробиці

Президент Володимир Зеленський провів сьогодні, 24 січня, засідання Ради нацбезпеки і оборони України. Засідання відбувалося на тлі загрози вторгнення Росії в Україну.

Яким був порядок денний

На засіданні РНБО сьогодні планували розглянути такі питання:

заходи із забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз,

стан справ в українській економіці та енергетиці,

протидія коронавірусу.

Що було на засіданні РНБО

Як розповів секретар РНБО Олексій Данілов, на засідання РНБО заслухали:

голову розвідки Кирила Буданова щодо ситуації довкола України;

міністра оборони Олексія Резнікова щодо нацспротиву;

головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про готовність армії захищати Україну;

главу МЗС Дмитра Кулебу про ситуацію з партнерами;

главу СБУ Івана Баканова та главу МВС Дениса Монастирського про ситуацію з безпекою всередині України;

прем'єра Дениса Шмигаля про ситуацію в українські економіці;

міністра енергетики Германа Галущенка про ситуацію в енергетиці;

главу МОЗ Віктора Ляшка про боротьбу з коронавірусом.

Також слухали доповідь про розслідування кібератаки на державні органи, яка сталася 14 січня 2022 року.

Що сказав Данілов про загрозу вторгнення:

Ситуація зрозуміла та контрольована, приводів для паніки немає.

Збройні сили готові дати відсіч у разі необхідності.

Ситуація складна ще з 2014 року.

Влада не спостерігає активної евакуації іноземних дипломатів з України.

Сьогодні немає жодних підстав, щоб твердити про повномасштабний наступ Росії.

У разі "форс-мажору" влада розумітиме, що потрібно робити.

Біля українських кордонів 109 тисяч російських військових, а також 10-11 тисяч сил супроводу.

Україна контролює ситуацію з російськими військовими навчаннями в Білорусі.

Головні заяви прем'єра Шмигаля:

Загрози українській економіці немає, але дезінформація може нашкодити.

Курс долара коливається у валютному коридорі, що свідчить про здорову та стабільну економіку.

Тарифи на газ та електрику залишаться незмінними до кінця сезону.

МВФ у лютому може переглянути програму співпраці з Україною.

З березня пенсія в середньому має підвищитися на 500 гривень.

Головні заяви міністра оборони Резнікова:

Сьогодні формується перша черга Сил територіальної оборони в умовах мирного часу.

Сили територіальної оборони вже забезпечені зброєю.

ЗСУ готові до виконання завдань.

Головні заяви міністра охорони здоров'я Ляшка:

Захворюваність стрімко росте, але госпіталізація зростає лише на 5%.

Під час нової хвилі випадків буде удвічі більше, ніж під час минулої.

Хвилю можна пройти спокійно, якщо вакцинуватися від коронавірусу.

До лікарень розвезли 20 тисяч флаконів Ремдесивіру для лікування COVID.

Цього тижня зареєструють препарат Молнупіравір, після чого його мають дозволити застосовувати для лікування COVID-хворих.

Радник Офісу президента Ростислав Шурма про енергетику:

Україна продовжує контрактувати кораблі з вугіллям.

Енергоблоки взяли рекордне навантаження у понад 13 ГВт.

Жодного відключення через дефіцит електроенергії не було і не планується.

Газу в сховищах достатньо для задоволення всіх споживачів до закінчення опалювального сезону.

Опалювальний сезон пройде без збоїв.

Глава Держспецзв'язку Юрій Щиголь про розслідування кібератаки:

Від атаки постраждали 22 сайти, шістьом завдали значної шкоди.

Інфраструктуру відновили, важлива інформація втрачена не була.

Відпрацьовується версія про комбінацію трьох векторів атаки.

Кібератака була підготовлена та здійснювала скоординовано.

Все вказує на причетність російських хакерів.

У Раду внесуть закон для посилення кіберзахисту в Україні.

Загроза вторгнення Росії

Сьогодні в українській армії заявили, що Росія може напасти на Україну вже наприкінці лютого. На тлі загрози російського вторгнення міжнародні партнери направляють в Україну зброю, а НАТО посилює свою військову присутність у країнах Східної Європи.

Крім того, у США та ЄС готуються жорсткі санкції щодо Росії, які введуть у випадку вторгнення. Водночас українська сторона наполягає на тому, що обмеження щодо Росії потрібно вводити зараз, а не після нападу.