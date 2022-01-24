ЄС оголосив про новий пакет фіндопомоги для України. Виділить 1,2 млрд євро

Європейський союз виділить Україні новий пакет макрофінансової допомоги на тлі загрози вторгнення Росії. Її обсяг складе 1,2 млрд євро, перший транш на 600 млн євро можуть перерахувати найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

За її словами, минулої п'ятниці вона обговорювала ситуацію, що склалася на тлі загрози вторгнення Росії, з українським президентом Володимиром Зеленським.

"Ми обговорили, як ЄС може продовжити підтримку України в короткій та середньостроковій перспективі… Сьогодні я оголошую про новий пакет фінансової допомоги для України, який складається з кредитів та грантів. Насамперед Єврокомісія пропонує нову невідкладну макрофінансову допомогу у сумі 1,2 млрд євро", - зазначила фон дер Ляєн.

Вона уточнила, що ця допомога буде спрямована на вирішення фінансових проблем України, а Європарламент має схвалити її якнайшвидше, а перший транш становитиме 600 млн євро.

"Більш того, ми незабаром розпочнемо роботу над другою ще більшою програмою підтримки зусиль України в галузі модернізації. По-друге, Єврокомісія майже подвоїла двосторонню допомогу Україні у грантах цього року, ще 120 млн євро буде виділено", - додала голова Єврокомісії.

На завершення вона наголосила, що ЄС продовжить інвестувати у майбутнє України. Згідно з інвестиційним планом, на це виділять понад 6 млрд євро.

"Україна вільна та суверенна країна, вона робить свій власний вибір, і Європейський союз залишається на її боці", - підсумувала фон дер Ляєн.