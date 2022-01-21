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У Путіна розкритикували ідею визнання "ЛДНР": може посилити напруженість

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Москва, П'ятниця 21 січня 2022 11:43
У Путіна розкритикували ідею визнання "ЛДНР": може посилити напруженість Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Юлія Бойко

У президента Росії Володимира Путіна розкритикували ідею визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік". У Кремлі вважають, що цей крок може посилити напруженість у ситуації з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Тут, звичайно, хотілося б відзначити, що зараз, коли ситуація настільки напружена, настільки чутлива, дуже важливо уникати якихось кроків, які можуть спровокувати посилення цієї напруженості. Тут дуже важливо усвідомлювати відповідальність за збалансовані кроки, які враховують нинішню напружену ситуацію", - заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

За його словами, важливо щоб Комуністична партія РФ ініціативою про визнання "ЛДНР" не намагалася "заробляти якісь політичні бали".

Нагадаємо, цього тижня до Державної думи РФ внесли проект звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку та Луганську "народні республіки".

У Путіна одразу утримувалися від коментарів та заявляли, що чекають на рішення парламенту з цього питання.

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