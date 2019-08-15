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Зоря - ЦСКА: анонс матчу

Новини » Спорт    15.08.2019 - 10:50
Зоря - ЦСКА: анонс матчу
Фото: "Зоря" готується до матчу у відповідь з ЦСКА (twitter.com/FCZoryaOfficial)

Готуємося до матчу-відповіді кваліфікації Ліги Європи

"Зоря" прийматиме ЦСКА Софія в матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 20:00, а дивитися гру можна на каналі УНІАН. Букмекери віддають перевагу команді Віктора Скрипника. У першому матчі луганчани розписали виїзну нічию.

15 серпня 20:00
Запоріжжя, стадіон "Славутич Арена"

Перша зустріч суперників завершилася результативною нічиєю - 1:1. Таким чином, "Зоря" здобула важливий рахунок у матчі з ЦСКА і доля протистояння вирішиться у сьогоднішньому поєдинку.

У проміжку між іграми в Лізі Європи команди відіграли по матчу у внутрішніх чемпіонатах. Луганчани у виїзному матчі в рамках УПЛ здолали ковалівський "Колос" (3:1) і піднялися на другу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату. А нападника "Зорі" Назарія Русина визнали найкращим гравцем туру.

У ЦСКА Софії була гра важливіше нікуди - з чемпіоном Болгарії "Лудогорцем", яка завершилася в нульову нічию, і в Запоріжжі суперник української команди їде, посідаючи в національному чемпіонаті 7 місце з вісьмома очками.

Нагадаємо, у разі успішного проходження ЦСКА підопічні Віктора Скрипника розіграють путівку в груповий етап турніру з найсильнішим у парі "Люцерн" (Швейцарія) - "Еспаньол" (Іспанія).

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