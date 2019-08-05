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"Зоря" і "Маріуполь" дізналися потенційних суперників в плей-офф Ліги Європи

Новини » Спорт    05.08.2019 - 14:58
"Зоря" і "Маріуполь" дізналися потенційних суперників в плей-офф Ліги Європи
Фото: "Маріуполь" - "Зоря" в УПЛ (zarya-lugansk.com)

Стало відомо, з ким можуть зіграти українські команди в наступному раунді

Українські клуби "Зоря" і "Маріуполь" за результатами жеребкування дізналися потенційних суперників в раунді плей-офф Ліги Європи сезону 2019/20. Про це повідомляється на сайті УЄФА.

Луганчани можуть зустрітися з переможцем пари "Люцерн" (Швейцарія) - "Еспаньол" (Іспанія), а приазовці - "Антверпен" (Бельгія) - "Вікторія" Пльзень (Чехія).

Однак, щоб зіграти у вирішальному етапі кваліфікації обом командам потрібно подолати третій кваліфікаційний раунд, де "Маріуполь" зіграє з нідерландським "АЗ Алкмаром", а Зоря "- з ЦСКА (Софія, Болгарія). Перші матчі заплановані на 8 серпня, а поєдинки у відповідь - 15 серпня.

Нагадаємо, київське "Динамо", в разі проходження бельгійського "Брюгге" на стадії 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, вестиме боротьбу за вихід в груповий етап з переможцем пари "Базель" (Швейцарія) - ЛАСК (Австрія).

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