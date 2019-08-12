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Форвард "Зорі" визнаний кращим гравцем 3 туру УПЛ

Новини » Спорт    12.08.2019 - 12:23
Форвард "Зорі" визнаний кращим гравцем 3 туру УПЛ
Фото: Назарій Русин (fcdynamo.kiev.ua)

Луганська команда піднялася на другу позицію в чемпіонаті

Нападник луганської "Зорі" Назарій Русин визнаний кращим гравцем 3 туру УПЛ за підсумками голосування експертної ради. Про це повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

Орендований у київського "Динамо" гравець допоміг луганчанам на виїзді обіграти "Колос" (3:1), забивши гол і зробивши результативну передачу. Він випередив півзахисників Тайсона, Марлоса ("Шахтар"), Едіна Шехіча ("Ворскла"), Богдана Лєднєва ("Зоря").

Луганська команда за підсумками туру піднялася на другу позицію в чемпіонаті.

Зазначимо, цей матч став для 20-річного Русина дебютним за "Зорю" в УПЛ. Минулого тижня він вийшов на заміну в першому поєдинку третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти ЦСКА Софія. Наступний матч українська команда проведе якраз проти болгарської команди в матчі-відповіді, гра відбудеться 15 серпня.

Нагадаємо, у разі успішного проходження ЦСКА підопічні Віктора Скрипника розіграють путівку в груповий етап турніру з найсильнішим у парі "Люцерн" (Швейцарія) - "Еспаньол" (Іспанія).

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