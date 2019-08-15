Заря - ЦСКА: анонс матча

Фото: "Заря" готовится к ответному матчу с ЦСКА (twitter.com/FCZoryaOfficial)

Готовимся к ответному поединку квалификации Лиги Европы

"Заря" будет принимать ЦСКА София в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Трансляция начнется в 20:00, а смотреть игру можно на канале УНИАН. Букмекеры отдают предпочтение команде Виктора Скрипника. В первом матче луганчане расписали выездную ничью.

15 августа 20:00

Запорожье, стадион "Славутич Арена"

Первая встреча соперников завершилась результативной ничьей - 1:1. Таким образом, "Заря" одержала важный счет в матче с ЦСКА и судьба противостояния решится в сегодняшнем поединке.

В промежутке между играми в Лиге Европы команды отыграли по матчу во внутренних чемпионатах. Луганчане в выездном матче в рамках УПЛ одолели коваливский "Колос" (3:1) и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата. А нападающего "Зари" Назария Русина признали лучшим игроком тура.

У ЦСКА Софии была игра важнее некуда - с чемпионом Болгарии "Лудогорцем", которая завершилась в нулевую ничью, и в Запорожье соперник украинской команды едет, занимая в национальном чемпионате 7 место с восемью очками.

Напомним, в случае успешного прохождения ЦСКА подопечные Виктора Скрипника оспорят путевку в групповой этап турнира с сильнейшим в паре "Люцерн" (Швейцария) - "Эспаньол" (Испания).