Зарплаты и стресс: почему украинцы массово увольняются из ресторанов и гостиниц
Около 55% работников кафе и ресторанов почувствовали ухудшение условий труда из-за зимних блэкаутов, а 82% работодателей столкнулись с критическим дефицитом кадров. Каждый шестой специалист отрасли планирует сменить сферу деятельности уже в ближайшие полгода.
Подробности о состоянии рынка, зарплатах и карьерных планах работников отрасли рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.
Главное:
- 82% работодателей заявляют о критической нехватке персонала, наибольший дефицит - среди поваров и официантов.
- Для 30-40% работников уровень дохода за последний год не изменился, в то же время у 25% зарплата выросла.
- 55% опрошенных почувствовали изменение условий труда из-за перебоев со светом и водой зимой; 52% жалуются на физическое истощение.
- 16% персонала планирует покинуть отрасль уже в ближайшие полгода из-за стресса и низкой оплаты.
- Бизнес инвестирует в автономность: 71% заведений приобрели генераторы и аккумуляторы.
Длительные перебои с электро- и водоснабжением зимой 2025-2026 годов стали серьезным вызовом для украинской сферы HoReCa (сегмент сферы услуг, объединяющий гостиничный бизнес и заведения общественного питания, - ред.) Несмотря на трудности, 64% заведений продолжают функционировать в обычном режиме, хотя значительная часть бизнеса и персонала работает на грани истощения.
Влияние блэкаутов на условия и оплату труда
Зимние отключения света изменили условия работы для 55% респондентов. Работники отмечают, что нагрузка стала более изнурительной из-за холодных помещений и необходимости выполнять процессы вручную (52%), а 45% сообщили о росте тревожности. Кроме того, в 39% случаев уменьшилось количество клиентов, что привело к нестабильности графиков.
Что касается финансового вопроса, то у 30-40% работников уровень дохода остался статичным. О существенном росте зарплаты сообщили лишь 17% опрошенных, тогда как 11% зафиксировали существенное снижение заработков.
Кадровый голод и планы персонала
Отрасль сталкивается с беспрецедентным дефицитом кадров - о нем заявляют 82% работодателей. Труднее всего найти поваров, официантов и барменов. При этом настроения среди тех, кто уже работает, остаются тревожными:
- 24% рассматривают переход в другую отрасль в течение 1-2 лет;
- 16% хотят уйти из HoReCa уже в течение ближайших шести месяцев;
- 31% еще не определились со своими планами.
Основными причинами увольнений называют высокий уровень стресса (46%), низкую оплату труда (44%) и отсутствие карьерного роста (29%).
Адаптация бизнеса и запрос на поддержку
Для обеспечения бесперебойной работы 71% работодателей инвестировали в генераторы и системы автономного питания. В то же время 9% заведений были вынуждены закрыться в течение последних трех месяцев из-за роста расходов на аренду и энергоносители.
Работодатели отмечают, что для стабилизации ситуации необходима помощь государства. В частности, 75% опрошенных выступают за введение налоговых льгот для малого и среднего бизнеса и запуск программ помощи для повышения автономности заведений.
