Зарплаты выросли на 94%: кому платят больше всего и как изменился рынок труда за 4 года

06:40 12.03.2026 Чт
3 мин
Аналитики сравнили доходы украинцев в 2026 и 2022 годах
aimg Татьяна Веремеева
Зарплаты выросли на 94%: кому платят больше всего и как изменился рынок труда за 4 года Фото: Самые высокие зарплаты в Украине получают брокеры по недвижимости (Getty Images)

Рынок труда в Украине значительно изменился за последние четыре года. Аналитики сравнили показатели января 2026 года с довоенным январем 2022-го, зафиксировав значительный рост доходов и изменение приоритетов как у работодателей, так и у соискателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.

Читайте также: Может заменить людей? В Минцифры объяснили, действительно ли ИИ отбирает работу специалистов

Главное:

  • Медианная зарплата в Украине выросла почти на 94%, а количество вакансий увеличилось на 13%.
  • Самую высокую медианную зарплату получают брокеры по недвижимости - 112,5 тыс. гривен.
  • В ТОП-5 самых оплачиваемых категорий в 2026 году вошла служба в Силах обороны (70,6 тыс. гривен).
  • Спрос соискателей сместился в сторону онлайн-профессий (копирайтинг, SMM), тогда как работодатели больше всего нуждаются в продавцах, водителях и грузчиках.

Наиболее оплачиваемые профессии: 2026 vs 2022

Лидером по уровню доходов остается сфера недвижимости. Медианная зарплата брокера выросла на 72% по сравнению с 2022 годом и составляет 112,5 тыс. гривен.

В пятерку самых оплачиваемых вакансий в 2026 году также вошли:

  • служба в Силах обороны - 70,6 тыс. гривен (новая категория в ТОПе);
  • фасадчик - 65 тыс. гривен (+86% к 2022 году);
  • штукатур - 62,8 тыс. гривен (+128%);
  • каменщик - 55 тыс. гривен (+57%).

Для сравнения, в январе 2022 года ТОП-5 выглядел иначе: брокеры (65,5 тыс. гривен), каменщики и фасадчики (35 тыс. гривен), упаковщики за рубежом (35 тыс. гривен) и дальнобойщики (31,5 тыс. гривен).

Что ищут украинцы: переход в онлайн

Предпочтения соискателей за четыре года кардинально сместились. В январе 2026 года больше всего откликов собирают вакансии, предусматривающие дистанционную работу или гибкий график: копирайтеры, SMM-менеджеры, контент-менеджеры, операторы чатов и менеджеры интернет-магазинов.

В январе 2022 года ситуация была другой: тогда в список самых популярных входили операторы чатов, но рядом с ними были плиточники, разнорабочие, промоутеры и упаковщики.

В ком нуждаются работодатели

Спрос со стороны бизнеса остается относительно стабильным в сферах торговли и логистики, однако количество предложений выросло. В январе 2026 года самыми востребованными были:

  • категория "Другое" (рабочие специальности) - 8 948 объявлений;
  • продавец - 8 566 объявлений (+4,3% к январю 2022-го);
  • водитель - 7 069 объявлений (+30%);
  • служба в Силах обороны - 6 446 объявлений;
  • грузчик - 4 050 объявлений (рекордный рост на 276%).

В январе 2022 года работодатели также больше всего искали продавцов (8 216) и водителей (5 442), однако в ТОП тогда входили вакансии для студентов, клининг и таксисты.

Изменение структуры рынка

По данным платформы, структура рынка труда за четыре года изменилась частично. Строительные специальности (каменщики, фасадчики) стабильно остаются среди самых оплачиваемых. В то же время появилась новая категория - служба в Силах обороны, которая теперь занимает весомое место как в перечне высоких зарплат, так и по количеству предложений.

Главное изменение со стороны соискателей - отказ от преимущественно рабочих специальностей в пользу сфер коммуникаций и онлайн-торговли. Работодатели же продолжают держать фокус на розничной торговле и логистике, где потребность в грузчиках и водителях стала значительно острее.

Ранее РБК-Украина писало, что в январе 2026 года средняя зарплата в Украине снизилась до 27 975 гривен, что на 9,5% меньше, чем в декабре. Самые высокие доходы получают работники сферы информации и телекоммуникаций - в среднем более 76 тыс. гривен.

Также мы рассказывали, что в январе 2026 года Государственная служба занятости предложила более 4,6 тысячи различных профессий. Кроме распространенных вакансий, на рынке труда есть и редкие специальности, в частности копировщик чертежей, овоскопувальник яиц, карьерщик, сборщик денег и клеильщик миканитов.

