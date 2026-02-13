Зарплаты педагогов выросли не везде: где возникли проблемы с выплатами

В ряде украинских общин педагоги не получили надбавку к заработной плате по техническим причинам. Проблема будет решена в ближайшее время.

Как передает РБК-Украина , об этом министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал во время часа вопросов к правительству.

По его словам, с 1 января 2026 года зарплаты должны быть повышены на 30%. Речь именно о должностных окладах работников учреждений общего среднего образования, внешкольного, дошкольного образования, преподавателей профессиональных училищ и колледжей.

"Для этой цели в декабре 2025 года было распределено 92 миллиарда и в начале января эти средства были доведены до общин", - рассказал Лисовой.

Министр пояснил, что за счет этих средств планируется:

обеспечить повышение на 30% окладов педагогических работников учреждений общего среднего образования;

ликвидировать понижающий коэффициент, который введен с начала войны;

изменить расчетную наполняемость классов, что уже сделано;

изменить расчетную наполняемость классов на прифронтовых и приграничных территориях.

По словам Лисового, сейчас за январь выплата педагогам завершена.

"Мы знаем, что заработная плата по всей стране в шести громадах из 1450 громад не выплачена своевременно или не выплачена с надбавкой. Это в основном причины технические. Педагоги об этом проинформированы, и проблема будет решена на уровне общин в ближайшее время, потому что это их ответственность", - отметил министр.

Он добавил, что в 79% общин фиксируются уменьшение надбавки преподавателям средних учебных заведениях за престижность на 10 и более процентов, что в определенной степени нивелирует повышение оклада.

Также продолжается работа над повышением заработной платы педагогам в учреждениях дошкольного, внешкольного, профессионального и профессионального предвысшего образования.

"83 громады не выплатили повышение. Но мы в коммуникации с областными военными администрациями и громадами сегодня, и констатируем факт, что все нас уверяют, и мы контролируем это, что в феврале-марте на сессиях местных советов планируется пересмотр местных бюджетов", - добавил Лисовой.