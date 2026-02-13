ua en ru
Пт, 13 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Зарплаты педагогов выросли не везде: где возникли проблемы с выплатами

Пятница 13 февраля 2026 12:15
UA EN RU
Зарплаты педагогов выросли не везде: где возникли проблемы с выплатами Фото: министр образования и науки Украины Оксен Лисовой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В ряде украинских общин педагоги не получили надбавку к заработной плате по техническим причинам. Проблема будет решена в ближайшее время.

Как передает РБК-Украина, об этом министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал во время часа вопросов к правительству.

Читайте также: Зарплата не выросла? В МОН объяснили, как учителям проверить оклад и доплаты за январь

По его словам, с 1 января 2026 года зарплаты должны быть повышены на 30%. Речь именно о должностных окладах работников учреждений общего среднего образования, внешкольного, дошкольного образования, преподавателей профессиональных училищ и колледжей.

"Для этой цели в декабре 2025 года было распределено 92 миллиарда и в начале января эти средства были доведены до общин", - рассказал Лисовой.

Министр пояснил, что за счет этих средств планируется:

  • обеспечить повышение на 30% окладов педагогических работников учреждений общего среднего образования;
  • ликвидировать понижающий коэффициент, который введен с начала войны;
  • изменить расчетную наполняемость классов, что уже сделано;
  • изменить расчетную наполняемость классов на прифронтовых и приграничных территориях.

По словам Лисового, сейчас за январь выплата педагогам завершена.

"Мы знаем, что заработная плата по всей стране в шести громадах из 1450 громад не выплачена своевременно или не выплачена с надбавкой. Это в основном причины технические. Педагоги об этом проинформированы, и проблема будет решена на уровне общин в ближайшее время, потому что это их ответственность", - отметил министр.

Он добавил, что в 79% общин фиксируются уменьшение надбавки преподавателям средних учебных заведениях за престижность на 10 и более процентов, что в определенной степени нивелирует повышение оклада.

Также продолжается работа над повышением заработной платы педагогам в учреждениях дошкольного, внешкольного, профессионального и профессионального предвысшего образования.

"83 громады не выплатили повышение. Но мы в коммуникации с областными военными администрациями и громадами сегодня, и констатируем факт, что все нас уверяют, и мы контролируем это, что в феврале-марте на сессиях местных советов планируется пересмотр местных бюджетов", - добавил Лисовой.

Доплаты учителям

Напомним, в сентябре прошлого года Кабинет министров Украины принял решение о распределении 6,2 млрд гривен субвенции из госбюджета местным бюджетам. Средства пойдут на доплаты учителям.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщала, что Кабмин утвердил новые правила выплат для педагогических работников. Изменения коснулись ежегодного вознаграждения, надбавок за стаж и доплат за инклюзивное обучение.

По ее словам, ежегодное денежное вознаграждение за добросовестный труд теперь должно выплачиваться всем педагогам в размере до одного должностного оклада. Сейчас эта сумма составляет 3195 гривен. Кроме того, нормировано право местных органов власти устанавливать дополнительные виды и размеры доплат.

Также в ноябре 2025 года правительство запустило новую программу поддержки украинских педагогов "Деньги ходят за учителем". Каждый учитель получит 1500 гривен на виртуальный счет для профессионального развития.

Добавим, Кабинет министров в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы прогнозирует умеренный рост средней зарплаты учителя. Через три года она достигнет 20 тысяч гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Минобразования Оксен Лисовой МОН Зарплата в Украине Учитель
Новости
Было попадание в многоэтажный дом: враг атаковал Одессу дронами
Было попадание в многоэтажный дом: враг атаковал Одессу дронами
Аналитика
Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы