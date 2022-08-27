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Шмигаль назвав головний ризик найскладнішого в історії України опалювального сезону

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Україна, Субота 27 серпня 2022 14:47
Шмигаль назвав головний ризик найскладнішого в історії України опалювального сезону Фото: прем’єр-міністр Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Україна готова до опалюваного сезону 2022/2023 років на 75%. Головним ризиком є терористичні акти Росії на енергетичні об’єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegam.

"Цей опалювальний сезон без перебільшення стане найскладнішим в історії незалежної України. Головний ризик - це терористичні акти Росії проти критичної інфраструктури", - написав він.

Як зазначив прем’єр, тому Уряд виділяє 1,4 млрдгривень на закупівлю стратегічного запасу матеріальних резервів, який дозволить оперативно реагувати на виклики та проблеми тепло- і водопостачання. Мова йде про обладнання із простим та швидким розгортанням та обслуговуванням.

Паралельно із закупівлями уряд продовжує ремонти критичної інфраструктури й іншу підготовку до опалювального сезону.

"Стан готовності зараз 75%. Робимо все, аби всі українці цієї зими були із теплом та світлом", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, Комітет Верховної ради з питань бюджету підтримав проект змін до закону "Про державний бюджет України на 2022 рік", який передбачає виділення 12,7 млрд гривень на закупівлю газу.

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