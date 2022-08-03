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Уряд змінив умови доступної іпотеки: хто може отримати кредит на житло

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Україна, Середа 03 серпня 2022 09:35
Уряд змінив умови доступної іпотеки: хто може отримати кредит на житло Фото: доступна іпотека в Україні запрацює з 1 жовтня за новими умовами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів затвердив нові умови забезпечення АТ "Українська фінансова житлова компанія" доступного іпотечного кредитування громадян України. Рішення набирає чинності з 1 жовтня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поставу від 2 серпня 2022 р. № 856.

Відповідно до цих умов на забезпечення кредитуванням можуть претендувати громадяни України, які належать до однієї з таких категорій:

  • 1) військовослужбовці ЗСУ за контрактом, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міноборони, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, Держтрансслужби, військові прокурори Офісу Генерального прокурора, особи рядового і начальницького складу ДСНС, співробітники Служби судової охорони, особи начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро, поліцейські та члени їх сімей;
  • 2) медичні працівники (фахівці та професіонали) закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності;
  • 3) педагогічні працівники закладів освіти державної або комунальної форми власності;
  • 4) наукові (науково-педагогічні) працівники закладів освіти та наукових установ державної або комунальної форми власності;
  • 5) ветерани війни та члени їх сімей; учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, а також сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України.
  • 6) внутрішньо переміщені особи;
  • 7) інші громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості або у власності яких менше ніж 52,5 кв. метра для сім’ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 кв. метр - на кожного наступного члена сім’ї.

Умови кредитування

Кредити, які видаються відповідно до цих умов, повинні відповідати таким вимогам: процентна ставка становить 7% річних. Умовами договору передбачається компенсація процентної ставки до 3% річних для категорій осіб, визначених у підпунктах 1-4.

Максимальний строк кредиту - 240 місяців. Мінімальний перший (початковий) внесок сплачує позичальник у розмірі не менш як 20% вартості предмета іпотеки.

Нормативна площа житла, що надається для сім’ї з однієї особи (одинока особа), становить не більш як 52,5 кв. метра загальної площі та додатково 21 кв. метр - на кожного наступного члена сім’ї.

Комісії за надання та/або обслуговування кредиту сукупно за весь строк дії кредитного договору повинні становити не більш як 0,5% суми наданого кредиту.

Страховий тариф за договором страхування предмета іпотеки не повинен перевищувати 0,25% на рік вартості предмета іпотеки, погодженої кредитором.

Нагадаємо, у другому кварталі 2022 року попит на іпотеку знизився досяг найнижчого рівня за всю історію опитувань НБУ.

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Кабінет Міністрів України
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