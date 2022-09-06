Уряд з 1 жовтня збільшить компенсації по програмі "Прихисток" для переселенців

З 1 жовтня власники житла, які розмістили у себе переселенців, отримуватимуть 900 гривень замість 450 гривень за кожну таку особу на місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Соціальна програма "Прихисток" діє з ініціативи Уряду. Її мета - забезпечити житлом вимушених переселенців, які перемістилися у період воєнного стану в безпечніші місця, та допомогти тим українцям, які безоплатно їх прихистили.

"Це дозволить збільшити фінансування на компенсації людям, які надали тимчасове житло внутрішнім переселенцям у межах програми "Прихисток", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Кабмін покращив програму "Прихисток" для переселенців. Урядом були вніс зміни до чинного порядку та знято вікові обмеження для тих, хто хоче поселити у себе переселенців.

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