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Комунальні тарифи під час війни зростати не будуть. Рада встановила мораторій

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Україна, П'ятниця 29 липня 2022 11:23
Комунальні тарифи під час війни зростати не будуть. Рада встановила мораторій Фото: Рада встановила мораторій на підвищення тарифів під час війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада схвалила урядовий законопроект про мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло і гарячу воду під час війни. Документ в цілому підтримали 260 народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Проект закону №7427 стосується мораторію на підвищення тарифів протягом воєнного стану в Україні та 6 місяців після.

Законом встановлюється, що:

  • тарифи на послуги розподілу природного газу не підлягають збільшенню;
  • тарифи на теплову енергію, на послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води для всіх категорій споживачів не підлягають збільшенню;
  • ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.

Законом встановлюється заборона постачальникам природного газу проводити будь-які дії з примусу побутового споживача до оплати заборгованості.

За даними Железняка, у другому читанні законопроекту сума для на покриття різниці тарифів зменшена до 125 млрд грн (від міжнародних партнерів). У початковому варіанті законопроекту передбачалося 264 млрд гривень.

Раніше глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що в Україні створять спеціальний фонд держбюджету для надходжень від міжнародних донорів. За його рахунок можна буде утримувати тарифи на газ для населення.

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Комунальні тарифи під час війни зростати не будуть. Рада встановила мораторій
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