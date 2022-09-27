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Повторные заявки на выплаты. Куда переселенцам обращаться до 1 декабря

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Вторник 27 сентября 2022 16:21
Повторные заявки на выплаты. Куда переселенцам обращаться до 1 декабря Фото: Помощь переселенцам (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Внутренние переселенцы могут подать заявки на получение выплат повторно. Срок их приема продлен до 1 декабря, сообщает TRAVEL РБК-Украина .

Соответствующие законодательные изменения правительство должно утвердить в ближайшее время, отмечают в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Все переселенцы, которые подавали на государственную помощь до 30 апреля через приложение "Дия", но не получили выплат, смогут подать заявку повторно – до 1 декабря. В настоящее время прием таких заявок длится до 1 октября.

Повторную заявку нужно будет подавать в органах соцзащиты – нужно прийти лично и написать новое заявление. Можно также отправить его по почте.

Такую повторную заявку органы соцзащиты обязаны принять у переселенца даже, если человек не может подтвердить подачу первого заявления до 30 апреля.

Повторные заявки на выплаты. Куда переселенцам обращаться до 1 декабря

Фото: Переселенцы в Запорожье (gettyimages.com)

В министерстве рекомендуют обращаться на горячие линии в случае возникновения проблем при подаче заявлений или взятии на учет:

15-48 – круглосуточная горячая линия по кризисным вопросам;

+38 (096) 078 84 33 – горячая линия для звонков из-за границы и с временно оккупированных территорий WhatsApp/Telegram/Viber;

+38 (066) 813 62 39 – горячая линия Уполномоченного по ВПЛ.

Напомним, мы писали, переселенцы из каких регионов получат денежную помощь.

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