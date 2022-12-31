Зарплаты, налоги, тарифы: что нового ждет украинцев в 2023 году

В новом году украинских пенсионеров ждет несколько важных изменений. Появятся новые налоги для землевладельцев. В то же время прожиточный минимум, зарплаты бюджетников и соцвыплаты останутся на прошлогоднем уровне. Основные тарифы на коммуналку для населения поднимать не будут, но бизнесу придется больше платить за электричество.

РБК-Украина рассказывает о главных изменениях в 2023 году.

Прожиточный минимум, зарплаты, соцвыплаты

Госбюджет Украины 2023 не предусматривает повышения прожиточного минимума и минимальных зарплат. Они останутся на уровне показателей декабря 2022.

В течение всего года средний прожиточный минимум составит 2589 гривен.

для детей в возрасте до 6 лет — 2272 грн;

детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2833 грн;

трудоспособных лиц — 2684 грн;

для нетрудоспособных лиц - 2093 грн.

Минимальная зарплата в 2023 году - 6700 гривен в месяц, а почасовая ставка - 40,46 грн.

Пособие на детей, над которыми установлена опека или попечительство составит 4544 грн (ребенок до 6 лет), 5666 грн - на ребенка от 6 до 18 лет.

Гарантированный минимальный размер алиментов на одного ребенка, которые платит один из родителей, если у него низкие доходы, составляет не менее 50% от прожиточного минимума для ребенка:

для детей до 6 лет — 1136 грн;

для детей от 6 до 18 лет – 1416,50 грн.

Три главных изменения для пенсионеров

С января 2023 года изменятся требования к страховому стажу для выхода на пенсию в 60 лет. Чтобы выйти на заслуженный отдых в этом возрасте необходимо иметь не менее 30 лет стажа (ранее 29 лет).

При отсутствии необходимого стажа его можно "докупить", либо продолжать зарабатывать стаж до 63 или 65 лет.

Условия выхода на пенсию в этом возрасте также ежегодно меняются. В 2023-м нужно иметь от 20 лет страхового стажа для выхода на пенсию в 63 года и 15 лет для выхода на пенсию в 65 лет соответственно.

В новом году не предусмотрено увеличение суммы минимальной пенсии, привязанной к величине прожиточного минимума, поскольку данный показатель останется на уровне 2022 года. Размер минимальной пенсии с 1 января составит 2093 грн.

В то же время в марте 2023 планируется ежегодная индексация пенсионных выплат. Для данных целей в госбюджете предусмотрено 40 млрд гривен.

Налоги для предпринимателей

Размер налоговых платежей для предпринимателей будут фиксированными в течение всего года.

Суммы единого налога для 1 и 2 групп ФЛП привязаны к прожиточному минимуму и минимальной зарплате соответственно. В 2023 году сумма ЕП ежемесячно для них будет составлять:

1 группа ФЛП - 268,4 гривны, то есть 10% от прожиточного минимума;

2 группа ФЛП – 1 340 гривен, то есть 20 % от минимальной зарплаты.

Для 3 группы ФЛП ставки в 2023 году не изменятся:

5% от суммы доходов для неплательщиков НДС;

3% от суммы доходов для плательщиков НДС;

специальные 2% для неплательщиков НДС во время действия военного положения.

Размеры Единого социального взноса в 2023 году будут такими:

минимальный ЕСВ – 1 474 гривны в месяц;

максимальный ЕСВ – 22 110 гривен в месяц.

Ставка ЕСВ за себя для ФЛП будет составлять 4422 гривны за каждый квартал 2023 года, или 22% от действующей минимальной зарплаты ежемесячно.

Налоги на землю

Согласно законодательству, с 2023 года вводится оплата минимального налогового обязательства (МНО) на земельные паи за прошлый 2022 год. Это коснется арендаторов, а также селян и фермеров, чьи земельные участки не находятся в официальной аренде.

МНО включает налог на землю, налог с дохода за продажу урожая, выращенного на этом участке, налог на доходы физических лиц,военный сбор по зарплате наемных работников.

При этом оплату земельного налога в 2023 году не будут требовать за земельные участки, расположенные на оккупированных территориях, в зоне боевых действий, а также за участки, засоренные взрывоопасными предметами.

Минимальное налоговое обязательство также не назначается для участков, используемых дачными и садоводческими кооперативами, для земель запаса, невостребованных паев, распорядителями которых являются органы местного самоуправления, земельных участков зон отчуждения и безусловного отселения.

Тарифы

Большая часть коммунальных тарифов для бытовых потребителей не изменятся до окончания войны. Верховная рада установила мораторий для тарифов на отопление, горячую воду, природный газ.

Правительство предусмотрело субвенции для местных бюджетов в размере 14 млрд гривен, чтобы компенсировать разницу тарифов на тепло и горячую воду. Кроме того, производители тепла получат дешевый газ на отопительный сезон по цене 7420 гривен (с НДС) за 1 тыс. кубометров газа.

Тарифы на электроэнергию для населения также зафиксированы как минимум до конца отопительного сезона 2023 на уровне:

1,44 за кВт-ч для тех, кто потребляет до 250 кВт в месяц;

1,68 грн/кВт-ч - при потреблении свыше 250 кВт в месяц, а также для общежитий, юридических лиц, которые расселяют у себя переселенцев, дачных кооперативов, гаражей и религиозных организаций.

При этом цена электроэнергии для небытовых потребителей в 2023 году будет постепенно повышаться. Средний рост цены электроэнергии будет составлять около 15 коп. за кВт-ч. Для промышленных энергоемких потребителей - около 4 коп. за кВт-ч.

В 2023 году в Украине могут вырасти тарифы на воду. Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 27 декабря 2022 приняла решение о повышении тарифов на водоснабжение в среднем на 10-30% по 32 водоканалам в два этапа: с 1 января и с 1 июля.

Однако во время заседания 30 декабря НКРЭКУ отменила данное постановление, отправив его на доработку.

Субсидии

По информации Минсоцполитики, в бюджете на 2023 заложено 37 млрд грн на выплату жилищных субсидий, а в случае нехватки этих средств будет произведено перераспределение внутри бюджетных расходов.

Таким образом, на льготы могут рассчитывать все граждане, чьи расходы на оплату коммуналки превышают 15% доходов домохозяйства. Средний размер субсидии в Украине на отопительный сезон 2022/2023 составляет 1700-1800 грн.

Также отмечается, что с января 2023 назначением, начислением и выплатами субсидий будет заниматься Пенсионный фонд. Передача данных полномочий органам ПФ произошла в конце 2022 года.

Граждане могут обратиться с заявлением на получение субсидии в отделения ПФУ как лично (независимо от фактического места пребывания), так и онлайн на сайте Пенсионного фонда или через портал "Дия".

Льготы на оплату услуг ЖКХ в 2023 году будут выплачиваться в денежной форме через отделения "Укрпочты" или на банковские счета.

Ограничения военного положения

Режим военного положения в Украине был введен президентом Владимиром Зеленским после полномасштабного вторжения РФ на территорию нашей страны 24 февраля 2022.

Также объявлена всеобщая мобилизация военнообязанных, в связи с чем мужчинам от 18 до 60 лет запрещен выезд из страны. Запрет не распространяется только на несколько категорий граждан.

На фоне продолжения российской агрессии военное положение и мобилизацию продлевали несколько раз. Согласно последнему указу, особый режим в Украине и связанные с ним ограничения, например, комендантский час в городах, продолжат действовать как минимум до 19 февраля 2023.

То же касается и праздничных дней. В условиях военного положения отменяются все официальные выходные дни по случаю государственных и религиозных праздников.