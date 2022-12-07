В Минфине назвали сумму для индексации пенсий

В 2023 году в Украине пройдет плановая индексация пенсий. На эти цели в государственном бюджете добавили почти 40 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра финансов Романа Ермоличева в интервью " Укринформ ".

По его словам, если в 2022 году на социальную защиту и социальное обеспечение в государственном бюджете предусматривалось 400 млрд гривен, то на следующий почти 447 млрд гривен.

"Даже в условиях войны финансирование увеличили более чем на 40 млрд гривен. Между прочим, мы понимали, что придется индексировать пенсии, ведь пенсионеры - одни из наименее защищенных слоев населения. И сорокамиллиардное увеличение - это как раз дополнительные ассигнования для Пенсионного фонда", - сказал он.

В то же время Ермоличев сообщил, что финансирование остальных направлений - поддержки внутренне перемещенных лиц, программы жилищных субсидий и т.п. - сохранили на уровне этого года.