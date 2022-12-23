Выезд из Украины. Кто из мужчин может пересечь границу и что для этого нужно

В связи с военным положением и всеобщей мобилизацией в Украине действует запрет на выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Одна из инициатив о выезде предпринимателей так и не была реализована, хотя в правительстве подготовили механизм, который позволял получить такое право всего лишь за 40 секунд.

РБК-Украина напоминает, кому и при каких условиях разрешено покидать страну.

Кому разрешен выезд за границу

Мужчины, снятые с воинского учета

С воинского учета снимают на основании оформленной в установленном порядке инвалидности или решения медицинской комиссии о непригодности к службе.

Отметим, признанные ограниченно пригодными, не имеют права выезжать из Украины.

Временно негодные к военной службе

Выезд разрешен при наличии подтверждающих документов. Это могут быть справки об инвалидности или заключение военно-врачебной комиссии.

Многодетные отцы

Разрешен выезд мужчинам, у которые трое или больше детей младше 18 лет. Для пересечения границы необходимо иметь свидетельства о рождении всех детей, свидетельство о браке, решения суда о расторжении брака, решение органа опеки или удостоверение отца многодетной семьи.

Выехать за границу без детей можно только при предоставлении свидетельств о рождении детей. Но можно и показать нотариально заверенные копии.

Отцы-одиночки

За границу могут выехать отцы-одиночки, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет. Пограничникам при этом нужно показать свидетельство о рождении, свидетельство о смерти матери, решение суда о лишении матери родительских прав, о признании матери пропавшей без вести или об объявлении матери умершей.

Мужчины с инвалидностью

Мужчины с инвалидностью любой группы могут пересекать границу при наличии справки по форме № 157-1/о, удостоверения, подтверждающее соответствующий статус, пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи.

Сопровождающие людей с инвалидностью

Разрешается выезд мужчины, который сопровождает лицо с инвалидностью I, II, III группы, а также выезд мужчин для ухода за больными родителями, женой или детьми.

Выезд мужчин для ухода за больными родителями, женой или детьми невозможен без больного. При этом пересечение границы для сопровождения лиц с инвалидностью ІІІ группы не предусмотрено.

Сопровождающие родственников на лечение

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут сопровождать жен с инвалидностью I или II группы и детей, а также детей, тяжелобольных перинатальными поражениями и другими заболеваниями, при наличии подтверждающего заключения врачебно-консультативной комиссии.

Мужчины с ПМЖ за границей

Мужчины в от 18 до 60 лет, которые постоянно проживают за границей, могут выезжать при наличии соответствующих отметок в паспортном документе.

Военнослужащие

Военнослужащие могут выезжать за границу на лечение от ранений, полученных на войне, или на реабилитацию. Но для этого нужно соответствующее направление и письмо от Минздрава о том, что зарубежное учреждение здравоохранение берет их на лечение.

Также могут выехать те, кто проходит военную подготовку за границей.

Спортсмены и тренеры

Для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах разрешается выезд спортсменам, тренерам и специалистам по подготовке. Но нужно иметь решение Министерства спорта о включении в состав участников соревнований.

Деятели культуры

Они могут покидать страну для благотворительного сбора средств и представления Украины на международной арене. Разрешение на выезд дает Минкульт, для этого необходимо приглашения от организаторов мероприятия и запрос от желающего выехать.

Моряки

Покинуть страну могут мужчины 18-60 лет для работы на морских судах, судах внутреннего плавания или прохождении практической подготовки на судах. Такие граждане должны при себе иметь трудовой договор, письмо судовладельца или оператора о намерении заключить контракт.

Водители-волонтеры

По решению Министерства инфраструктуры или военной администрации пересекать границу могут водители-волонтеры, которые перевозят грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь, а также работники железнодорожного транспорта.

Водители

Также выезжать могут водители компаний, у которых есть лицензия на международные перевозки грузов. Информация о таких водителях должна быть в информационной системе "Укртрансбезопасности".

Отметим, украинским студентам иностранных вузов с осени запрещен выезд из Украины.

Есть ли ответственность для тех, кто не вернулся или выехал в первые часы военного положения?

Юрист юридической компании "ВОЛХВ" Роман Голуб в комментарии РБК-Украина разъяснил, что те, кто не вернулся после 24 февраля или выехал в первые часы военного положения, не будут нести ответственность при возвращении. Поскольку законодательство предусматривает применение обратного действия закона только в сторону смягчения.

Но если такие мужчины выехали незаконно, то может наступить административная или уголовная ответственность. Проще говоря, наказывать не будут, если вы выехали на законных основаниях и ничего не нарушали.

Подробнее о нюансах - в материале "Кому из мужчин разрешают выезжать за границу во время войны: правила и советы".

Что делать при отказе в выезде за границу?

Иногда на пунктах пропуска не выпускают тех, кто имеет право на выезд. В частности, пограничники объясняют это тем, что мужчины пытаются покинуть страну по поддельным документам или называют ложные причины.

В случае отказа составляется соответствующий акт, который уже можно обжаловать. Для этого можно подать административную жалобу в письменной форме, максимальной срок рассмотрения которой занимает 45 дней.

Или обжаловать решение в порядке административного судопроизводства. К такому иску нужно приложить доказательства, подтверждающие право на пересечение границы, копию отказа и квитанцию об оплате судебного сбора.

Сколько еще будут действовать ограничения

Согласно законодательству, действие военного положения и общей мобилизации продлено до 19 февраля 2023 года. Соответственно, как минимум на этот период продолжат действовать ограничения на выезд мужчин из Украины.

В то же время характер военных действий и ситуация на фронте говорит о том, что, скорее всего, зимой вышеуказанные меры продлят на очередной трехмесячный срок.

Пару слов о военном положении и мобилизации

Военное положение

Данный правовой режим предусматривает ограничения в праве на передвижение, в том числе на выезд за границу. Кроме того, возможны следующие меры:

проверка документов

комендантский час

ограничение в праве на труд и занятие бизнесом

ограничение на тайну переписки и телефонных разговоров

ограничение в праве на свободу слова

запрет на проведение выборов и референдумов

проведение выборов и референдумов

Всеобщая мобилизация

Что касается мобилизации, то объемы и очередность определяются Генеральным штабом ВСУ. Следует помнить, что как таковых определенных волн мобилизации нет, воинские подразделения набирают людей согласно плану комплектации. В первую очередь на службу призывают согласно военно-учетным специальностям, но повестку может получить любой мужчина призывного возраста. Мобилизовать могут и без наличия опыта военной службы, но после прохождения курса подготовки.

Мобилизации не подлежат (данный перечень в большинстве случаев перекликается с теми, кому разрешен выезд за границу):

забронированые на период мобилизации и военное время

непригодные к службе согласно выводу медицинской комиссии

мужчины и женщины, на содержании которых трое и более детей младше 18 лет

отцы и матери-одиночки, которые самостоятельно воспитывают ребенка/детей младше 18 лет

мужчины и женщины с ребенком с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет

мужчины и женщины, воспитывающие совершеннолетнего (18-23 лет) ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы

опекуны, усыновители, приемные родители с детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской опеки возрастом до 18 лет

те, которые занимаются постоянным уходом за лицами, нуждающимися в заботе (в случае, если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход)

народные депутаты, депутаты Верховной рады АР Крым

Кроме того, не могут мобилизовать студентов (дневной или дуально формы), аспирантов и докторантов, научных работников, школьных учителей, а также женщин и мужчин, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время АТО/ООС.