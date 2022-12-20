Тарифы на тепло и горячую воду для населения не изменятся. Кабмин выделил компенсацию
Тарифы на тепло и горячую воду для населения во время отопительного сезона останутся без изменений.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео заседания Кабинета министров.
"Утвердили также порядок и условия предоставления субвенции местным бюджетам на компенсацию разницы в тарифах на тепло и горячую воду. О чем идет речь? Правительство передает местным властям 14 млрд грн в виде субвенции", - отметил Шмыгаль.
По его словам, эти средства пойдут на то, чтобы тарифы на тепло и горячую воду для людей остались без изменений, но при этом у предприятий теплоснабжения были средства для бесперебойной работы и ремонтов.
"Мы давали обещание, что правительство будет помогать и поддерживать местные власти. И мы это обещание выполняем", - подчеркнул премьер-министр.
Ранее мы писали, что Киев постепенно восстанавливается после последней ракетной атаки. 18 декабря в столице полностью восстановили работу системы теплоснабжения.
Напомним, ранее замглавы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев заявил, что из-за обстрелов вполне возможно, что в Киеве по нескольку дней может отсутствовать отопление. Но столичные власти к этому готовятся.
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