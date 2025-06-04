ua en ru
Ср, 04 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский подписал закон о зарплатах чиновников: что изменится

Украина, Среда 04 июня 2025 09:57
UA EN RU
Зеленский подписал закон о зарплатах чиновников: что изменится Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внедрении единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы.

Как отмечается в сообщении, классификация должностей позволит сравнивать оплату труда на госслужбе с рынком труда в Украине - бухгалтеров с бухгалтерами, юристов с юристами, HR с HR, а не госслужащих в целом с обезличенным рынком.

"Таким образом, введение новой системы оплаты труда постепенно усилит позиции государства как конкурентного работодателя на рынке труда", - заявили в нацагентстве.

Согласно закону составляющими заработной платы государственного служащего являются:

Постоянная заработная плата:

  • Должностной оклад (с 1 января 2026 года минимальный размер должностного оклада на должностях государственной службы не может составлять менее 2,5 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц).
  • Надбавка за выслугу лет (2% должностного оклада государственного служащего за каждый календарный год стажа государственной службы, но не более 30% должностного оклада) - с 1 апреля 2025 года.
  • Надбавка за ранг (определяется Кабинетом министров Украины при утверждении схемы должностных окладов на должностях государственной службы), в 2025 году предполагается, что размеры останутся неизменными.

Вариативная заработная плата:

  • Месячная премия (не может превышать 30% размера должностного оклада за фактически отработанное время в течение месяца).
  • Квартальная премия (не может превышать 90% размера должностного оклада государственного служащего за фактически отработанное время в течение квартала).
  • Премия по результатам ежегодного оценивания.

Зарплаты чиновников

Напомним, Верховная Рада в марте приняла закон о внедрении единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей.

Закон направлен на повышение зарплат чиновников. Планируется поднять зарплаты до 70-90% от аналогичных должностей в частном секторе.

В апреле 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 57,2 тысячи гривен. По сравнению с апрелем прошлого года она увеличилась на 19,3%. Это значительно больше, чем в целом по Украине (19,9 тысяч гривен).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Зарплата в Украине Президент
NEWS
Разрушение зданий и пожары: ГСЧС показали последствия атаки РФ по Харькову и пригороду
Разрушение зданий и пожары: ГСЧС показали последствия атаки РФ по Харькову и пригороду
DAILY
Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам