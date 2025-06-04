Зеленский подписал закон о зарплатах чиновников: что изменится
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внедрении единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы.
Как отмечается в сообщении, классификация должностей позволит сравнивать оплату труда на госслужбе с рынком труда в Украине - бухгалтеров с бухгалтерами, юристов с юристами, HR с HR, а не госслужащих в целом с обезличенным рынком.
"Таким образом, введение новой системы оплаты труда постепенно усилит позиции государства как конкурентного работодателя на рынке труда", - заявили в нацагентстве.
Согласно закону составляющими заработной платы государственного служащего являются:
Постоянная заработная плата:
- Должностной оклад (с 1 января 2026 года минимальный размер должностного оклада на должностях государственной службы не может составлять менее 2,5 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц).
- Надбавка за выслугу лет (2% должностного оклада государственного служащего за каждый календарный год стажа государственной службы, но не более 30% должностного оклада) - с 1 апреля 2025 года.
- Надбавка за ранг (определяется Кабинетом министров Украины при утверждении схемы должностных окладов на должностях государственной службы), в 2025 году предполагается, что размеры останутся неизменными.
Вариативная заработная плата:
- Месячная премия (не может превышать 30% размера должностного оклада за фактически отработанное время в течение месяца).
- Квартальная премия (не может превышать 90% размера должностного оклада государственного служащего за фактически отработанное время в течение квартала).
- Премия по результатам ежегодного оценивания.
Зарплаты чиновников
Напомним, Верховная Рада в марте приняла закон о внедрении единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей.
Закон направлен на повышение зарплат чиновников. Планируется поднять зарплаты до 70-90% от аналогичных должностей в частном секторе.
В апреле 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 57,2 тысячи гривен. По сравнению с апрелем прошлого года она увеличилась на 19,3%. Это значительно больше, чем в целом по Украине (19,9 тысяч гривен).
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