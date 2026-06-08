Google будет платить SpaceX почти 1 миллиард долларов ежемесячно: в чем причина

SpaceX стала партнером Google. Согласно официальному финансовому отчету, компания Илона Маска предоставит американской корпорации доступ к более 110 тысяч графических процессоров NVIDIA и сопутствующей инфраструктуры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальные документы SEC .

Цена вопроса - почти миллиард долларов ежемесячно

Соглашение рассчитано на срок с октября 2026 года по июнь 2029 года. По условиям договора Google обязуется выплачивать SpaceX 920 миллионов долларов ежемесячно.

За эти деньги поисковый гигант получит в аренду мощное вычислительное железо:

Около 110 000 графических процессоров (GPU) NVIDIA;

Центральные процессоры (CPU);

Объемы высокоскоростной памяти и сопутствующие сетевые компоненты.

Контракт по своей структуре похож на соглашение, которое SpaceX подписала в конце мая с компанией Anthropic. Однако Anthropic платит больше - 1,25 миллиарда долларов в месяц за полную аренду дата-центра Colossus 1 в Теннесси, который изначально строился стартапом xAI Илона Маска.

Google, судя по цифрам, забирает примерно половину аналогичного объема мощностей, хотя точное расположение серверов для этой сделки пока не разглашается.

Почему Google не хватило собственных серверов?

Ситуация выглядит парадоксально, ведь Google официально считается крупнейшим в мире единоличным владельцем вычислительных мощностей для ИИ.

В Google Cloud объяснили такой шаг критической необходимостью.

"Это краткосрочная, своевременная сделка, которая обеспечит нам мостовую (временную) мощность. Мы зафиксировали стремительный рост клиентского спроса на нашу платформу агентов Gemini Enterprise, который оказался значительно выше, чем мы прогнозировали", - пояснили представители техногиганта.

Для финансирования подобных масштабных проектов материнская компания Alphabet развернула рекордную инвестиционную кампанию. В этом году ее капитальные расходы уже превысили 180 миллиардов долларов, а для покрытия дальнейших расходов конгломерат объявил о продаже собственных акций на сумму 80 миллиардов долларов.

Подготовка к IPO века?

Соглашение содержит пункт о возможности расторжения с уведомлением за 90 дней, который начнет действовать после 31 декабря 2026 года. Также прописан строгий график запуска: SpaceX обязана предоставить полный доступ к заявленному количеству GPU до 30 сентября 2026 года.

В случае срыва дедлайна и после завершения месячного льготного периода Google будет иметь право мгновенно аннулировать договор или требовать снижения ежемесячной платы.

Новый контракт был анонсирован всего за неделю до начала торгов акциями SpaceX на бирже Nasdaq. Согласно документам для Комиссии по ценным бумагам и биржам, компания планирует привлечь около 75 миллиардов долларов при общей оценке бизнеса в 1,75 триллиона долларов. Это станет крупнейшим первичным публичным размещением акций в истории.

Кроме прямой финансовой выгоды, Google, как давний инвестор SpaceX, получит колоссальную прибыль: после IPO доля в компании Маска будет оцениваться в более чем 100 миллиардов долларов.

Более того, корпорации уже ведут переговоры о следующем шаге - создании совместных орбитальных дата-центров в космосе.