Миллион спутников для ИИ: SpaceX создает дата-центр на орбите

SpaceX официально утвердила торговую марку Starmind для своей будущей околоземной сети из миллиона спутников, которая будет функционировать как орбитальный дата-центр для ИИ-вычислений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федеральную комиссию по связи США (FCC).

В компании отмечают, что, несмотря на использование схожей орбитальной инфраструктуры, проект Starmind фундаментально отличается от системы Starlink по назначению и архитектуре .

Сервер на орбите против кабеля в космосе

Главное отличие между двумя спутниковыми системами SpaceX заключается в принципах обработки информации:

Starlink является классической сетью связи . Его спутники работают в качестве транзитных коммутаторов или высокоскоростных космических кабелей - устройства только принимают и перенаправляют пакеты данных между наземными станциями, не анализируя содержимое.

Starmind разрабатывается как полноценная распределенная вычислительная система . Каждый спутник AI1 оснащен мощными бортовыми процессорами и массивными солнечными панелями.

Вместо простой транспортировки информации аппараты

будут самостоятельно запускать ШИ-модели,

будут обрабатывать запросы,

будут выполнять инференс непосредственно в космосе.

Это позволит пользователям отправлять запросы и получать сгенерированные ответы от ИИ непосредственно с орбиты за считанные миллисекунды , полностью обходя наземные дата-центры.

Yes — Elon Musk (@elonmusk) Июнь 23, 2026

Логистика Starship и преодоление земных лимитов

Основным инструментом для построения новой сети станет многоразовая ракетная система Starship.

По оценкам SpaceX, один запуск гигантского носителя позволит выводить в космос от 30 до 50 спутников AI1, что эквивалентно доставке на орбиту десятков тяжелых серверных стоек за один полет.

Перенесение вычислений за пределы планеты обусловлено жесткими физическими ограничениями, с которыми все чаще сталкиваются наземные дата-центры:

Нехватка земельных участков под строительство крупных объектов.

Сопротивление местных общин из-за высокого уровня шума.

Критические лимиты потребления электроэнергии и пресной воды для систем охлаждения.

Космическое пространство предлагает естественное решение этих проблем путем неограниченной солнечной энергии, природного вакуумного охлаждения и отсутствия необходимости получать региональные разрешения на строительство.

Илон Маск прогнозирует, что уже через два-три года космос станет наиболее экономически выгодной локацией для развертывания ИИ-вычислений в мире.

Технические характеристики спутника SpaceX AI1 (скриншот: SpaceX)

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Коммерческие перспективы проекта

Технические спецификации аппаратов AI1 подразумевают среднюю потребляемую мощность вычислительного комплекса на уровне 120 кВт (с пиковыми значениями до 150 кВт) при размахе солнечных крыльев около 70 метров на рабочей высоте 600 км .

Спутники будут связываться между собой и с действующей сетью Starlink с помощью скоростных лазерных ссылок.

Запуск первых двух прототипов AI1 намечен на начало 2027 года, а массовое серийное производство должно стартовать в конце того же года на новом заводе Gigasat.

Сфера применения Starmind выйдет далеко за пределы обслуживания чат-бота Grok : SpaceX планирует сдавать орбитальные вычислительные мощности в аренду любым коммерческим клиентам по всему миру.