Китай запустил первую многоразовую ракету: SpaceX получает нового соперника

Китай сделал еще один шаг к созданию многоразовых ракет. В ходе испытаний инженеры успешно вернули первую ступень ракеты Long March 10B и впервые поймали сеткой на морской платформе после вертикальной посадки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Как КНР догнала лидеров ниши

Традиционно космические ракеты считались одноразовыми - после отработки топлива их сегменты отделялись и уничтожались во время падения. Именно это делало каждый запуск очень дорогим.

Главный экономический хак современной космонавтики заключается в повторном использовании ускорителей (первых ступеней), ведь они содержат дорогую часть ракеты - двигатели и сложную электронику.

До сих пор лидерами в этом сегменте оставались американские частные компании:

В декабре 2015 года компания SpaceX Илона Маска впервые успешно посадила многоразовую ракету Falcon 9 после орбитального полета;

В ноябре 2025 года аналогичного успеха добилась Blue Origin Джеффа Безоса со своей многократной ракетой New Glenn.

Для Китая этот запуск стал кульминацией длительных испытаний. Первую попытку вернуть многоразовую ракету Пекин предпринял в феврале 2026 года с моделью Long March 10A, но тогда ускоритель упал на воду рядом с платформой.

А сегодня, 10 июля, ракета Long March 10B доказала полную готовность китайских многоразовых систем - ровно через шесть минут после старта с острова Хайнань ее первая степень совершила идеальную управляемую посадку.

A historic day в China's space program!



China's Long March-10B был успешно реализован его maiden flight—и восстановлено его первое время via a sea-based сети. Эти марки страны в первых числах управляемых рокатом восстановления. A major leap toward reusable launch capabilities.… pic.twitter.com — Mao Ning 毛宁 (@SpoxCHN_MaoNing) July 10, 2026

Конструкторский хак: более легкая ракета - более дешевая миссия

Главная техническая особенность китайского подхода к многократности заключается в отказе от тяжелых посадочных опор ("ног"), обычно забирающих полезный вес у ракеты во время старта.

Инженеры Поднебесной перенесли опорную систему прямо на плавучую морскую платформу, натянув там крепкую сетку. На самой же ракете оставили лишь четыре легких улавливающих крюка.

Во время вертикального понижения многократный ускоритель просто попадает в сети, которые гасят скорость и надежно фиксируют корпус.

Облегчение конструкции позволяет Long March 10B сохранять максимум топлива и выводить не менее 16 тонн груза на орбиту, сохраняя при этом возможность гарантированного возвращения на Землю.

Мировая космическая гонка - перспективы

Переход Китая на многоразовые ракеты спровоцировал мгновенный фурор на финансовых рынках - акции ведущих национальных аэрокосмических предприятий (China Spacesat и China Satellite Communications) взлетели на максимальный дневной лимит в 10%.

Успешно возвращенный ускоритель планируют повторно подготовить к новому старту в ближайшее время.

Благодаря этому, Пекин сможет кардинально снизить себестоимость вывода коммерческих спутников на орбиту и предложить рынку серьезную альтернативу американским носителям.

Кроме того, именно технология многократности первой ступени станет фундаментом для будущих пилотируемых миссий Китая на Луну.