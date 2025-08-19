Встреча Зеленского и Путина: все, что известно о возможном саммите Украины и РФ

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным возможна уже в августе. Сейчас официально нет ни даты, ни места, но разговоры о саммите оживились после переговоров в Белом доме.

Все, что известно о возможной встрече Зеленского и Путина - в материале РБК-Украина ниже.

Предпосылки встречи Зеленского и Путина

Тема встречи Украины и России на уровне лидеров в течение года звучит уже не впервые. Не так давно Зеленский призвал Путина к встрече в Турции. Украинский лидер в мае даже приезжал в Анкару, куда призвал приехать и Путина, но тот не появился.

В Кремле в своем стиле неоднократно заявляли, что РФ готова к встрече лидеров, но для нее якобы нужны какие-то предпосылки.

О необходимости встречи Зеленского и Путина также говорил и президент США Дональд Трамп. 15 августа Трамп встретился с Путиным на Аляске. Это была первая их встреча во время второго срока Трампа, до этого они 6 раз говорили по телефону.

Фото: саммит на Аляске (Getty Images)

Главной темой встречи была война в Украине. Сам Трамп, объясняя необходимость встречи с диктатором, заявлял, что он уже виделся с Зеленским и знает его позицию и теперь очередь услышать Путина.

Трамп неоднократно заявлял, что Зеленский и Путин должны провести встречу, а он, при необходимости, присоединится.

Встреча Зеленского, Трампа и европейцев в Белом доме

По результатам встречи на Аляске ни Трамп, ни сам Путин не были многословными относительно содержания переговоров. Трамп заявил, что соглашение не достигнуто, но прогресс есть.

После саммита на Аляске Трамп позвонил Зеленскому и уже на следующий день стало известно - президент Украины едет в США. На этот раз встреча была не только двусторонняя, к переговорам присоединились европейцы.

Кроме Зеленского Трамп пригласил в Белый дом:

генсека НАТО Марка Рютте,

президента Еврокомиссии Урсулу Фон дер Ляйен,

президента Франции Эмануэля Макрона,

канцлера Германии Фридриха Мерца,

президента Финляндии Александра Стубба,

премьер-министр Италии Джорджу Мелони,

премьера Великобритании Кира Стармера.

Фото: встреча в Белом доме (Getty Images)

В ходе расширенной встречи, когда речь зашла о встрече с Путиным, Трамп решил ему позвонить, чтобы сразу иметь "фидбек". Так об этом рассказал Зеленский. Президент Украины также добавил, что Россия хочет двусторонней встречи (Путин и Зеленский, - ред.), а уже потом трехстороннюю - с участием Трампа.

Зеленский заявил, что готов к любому формату встречи лидеров. Кремль же официально не подтверждал, что такая встреча состоится. А комментируя разговор Путина с Трампом в РФ заявили, что обсуждалось "повышение уровня" переговоров Украины и РФ.

Дата встречи Зеленского и Путина

Относительно того, когда именно могут встретиться Зеленский и Путин пока неизвестно. Еще после саммита на Аляске в СМИ появилась дата - 22 августа. Однако официально ее никто не подтверждал.

После встречи Зеленского с Трампом и европейцами 18 августа появились новые сроки. По данным СМИ, Трам хотел бы, чтобы встреча состоялась до конца августа. Канцлер Германии Фридрих Мерц также отмечал, что саммит может состояться в ближайшие две недели.

Место встречи Путина и Зеленского

Место встречи, как и дата, остается неопределенным. Сейчас в СМИ фигурирует множество вариантов. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон называет Женеву, тогда как президент Турции Реджеп Эрдоган неоднократно предлагал свою страну, как площадку для переговоров.

СМИ также пишут, что саммит может состояться в Венгрии, Минске, Риме, а возможно и на Ближнем Востоке.