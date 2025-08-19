Трамп начал подготовку саммита Путина и Зеленского
Президент США Дональд Трамп начал подготовку еще одного саммита. В нем должны принять участие украинский лидер Владимир Зеленский и Владимир Путин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Truth Social.
Как отметил Трамп, у него прошли "плодотворные встречи" с Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьером Британии Киром Стармером и другими лидерами.
На переговорах обсуждали гарантии безопасности для Украины, которые предоставят европейские страны при координации с США. По его словам, "все очень рады" возможности достижения мира.
"После встреч я позвонил Путину и начал подготовку к встрече Путина и Зеленского в месте, которое будет определено позже, - между президентами Путиным и Зеленским", - сообщил президент США.
После этой встречи, отметил президент США, должен пройти трехсторонний саммит, в котором примут участие Зеленский, Путин и сам Трамп.
"Это был очень хороший, первый шаг в войне, которая длится уже почти четыре года", - сказал он и добавил, что ситуацию координируют вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Виткофф.
Какие еще сегодня были заявления о встрече с Путиным
Напомним, ранее президент Зеленский заявлял, что готов обсуждать территориальные вопросы с Путиным. И подчеркнул, что Трамп попытается организовать такую встречу. Но тогда имелось в виду, что обсуждаться все будет именно на трехстороннем саммите.
По словам президента США, перспективы окончания российско-украинской войны могут быть известны через неделю-две. По данным западных медиа, как раз в такой срок могут уложиться следующие встречи на уровне лидеров.
На данный момент также известно, что США вместе с европейскими партнерами готовы предоставить "хорошие гарантии безопасности" для Украины.
Как пишет Financial Times, президент Зеленский привез в Вашингтон предложение, в котором содержится отказ какого-либо "обмена территорий", но есть оружейная сделка на 150 млрд долларов.