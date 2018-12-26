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Заборона на в'їзд росіян до України може продовжитися

Новини » Політика    26.12.2018 - 15:44
Заборона на в'їзд росіян до України може продовжитися
Фото: Олег Слободян (УНІАН)

У Держприкордонслужбі прогнозують продовження посиленого контролю за в'їздом росіян

На засіданні Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) за підсумками воєнного стану можуть продовжити заборону на в'їзд чоловіків з Російської Федерації. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян.

За його словами, на засіданні РНБО буде вирішено питання продовження підвищеного контролю за в'їздом іноземців.

"Воєнний стан призупинено, але що стосується підвищеного контролю за в'їздом іноземців, то цей контроль, швидше за все, збережеться. Тому що загроза на державному кордоні є", - заявив Слободян.

Він уточнив, що контроль за в'їздом іноземців можуть продовжити в тому форматі, в якому він був під час воєнного стану.

"Це думка Державної прикордонної служби, що контроль за в'їздом іноземних громадян слід зберегти. Адже загрози національній безпеці існують на наших кордонах. Але це питання вирішується. Давайте дочекаємося завершення засідання РНБО", - додав він.

Нагадаємо, після введення воєнного стану в 10 областях Україна закрила в'їзд для чоловіків з Росії у віці 16-60 років.

За останніми даними, з кінця листопада до України не пустили більше 1600 росіян.

 

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