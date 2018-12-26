За час дії воєнного стану в Україну не пустили понад 1600 росіян

Ілюстративне фото (УНІАН)

Прикордонники РФ за цей період не пропустили на територію Росії 351 українця

Співпробітники Державної прикордонної служби не пропустили на територію України близько 1650 громадян Росії за період дії воєнного стану в десяти областях - з 26 листопада по 26 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Громадське".

Відповідну інформацію озвучив речник Державної прикордонної служби Олег Слободян.

Так, за останню добу в Україну не допустили 89 росіян.

При цьому прикордонники РФ за цей період не пропустили на територію Росії 351 громадянина України.

Нагадаємо, спікер ДПСУ Олег Слободян раніше повідомляв, що станом на понеділок, 24 грудня, з початку дії воєнного стану в Україну не пропустили більше 1,5 тис. громадян Російської Федерації.

Як писало РБК-Україна раніше, у зв'язку з воєнним станом Україна закрила в'їзд для чоловіків з громадянством Російської Федерації у віці від 16 до 60 років.

Підкреслимо, в середу, 26 грудня, Рада національної безпеки і оборони (РНБО) проведе засідання, на якому розгляне питання продовження воєнного стану. Сьогодні закінчується термін воєнного стану, оголошеного у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях.