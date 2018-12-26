В областях з воєнним станом знизився рівень злочинності

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Кількість злочинів за місяць знизилася на 26%

За час воєнного стану в десяти областях України на 26% зменшилась кількість злочинів. Про це на засіданні Ради національної безпеки і оборони заявив президент Петро Порошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Порошенко зазначив, що в десяти областях, де діяв воєнний стан, за місяць зареєстрували на 26% менше злочинів, ніж зазвичай. Він також підкреслив, що прикордонники розгорнули більше тисячі росіян, які на кордоні не змогли обгрунтувати мету поїздки в Україну.

Нагадаємо, раніше Порошенко оголосив, що воєнний стан в Україні припинено з 26 грудня. Він також підкреслив, що дане рішення грунтується на аналізі поточної ситуації з безпекою в країні.

Крім того, він зазначив, що за час воєнного стану серйозно посилено повітряну оборону, а також на три місяці було прискорено передачу техніки та озброєння українській армії. Однією з причин відмови продовжити воєнний стан він назвав необхідність проведення президентських виборів 31 березня 2019 року.