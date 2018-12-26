Запрет на въезд россиян в Украину может продлиться

Фото: Олег Слободян (УНИАН)

В Госпогранслужбе прогнозируют продление усиленного контроля за въездом россиян

На заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по итогам военного положения могут продлить запрет на въезд мужчин из Российской Федерации. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян.

По его словам, на заседании СНБО будет решен вопрос продления повышенного контроля за въездом иностранцев.

"Военное положение приостановлено, но что касается повышенного контроля за въездом иностранцев, то этот контроль, скорее всего, сохранится. Потому что угроза на государственной границе есть", - заявил Слободян.

Он уточнил, что контроль за въездом иностранцев могут продлить в том формате, в котором он был во время военного положения.

"Это мысль Государственной пограничной службы, что контроль за въездом иностранных граждан следует сохранить. Ведь угрозы национальной безопасности существуют на наших границах. Но этот вопрос решается. Давайте дождемся завершения заседания СНБО", - добавил он.

Напомним, после введения военного положения в 10 областях Украина закрыла въезд для мужчин из России в возрасте 16-60 лет.

По последним данным, с конца ноября в Украину не пустили более 1600 россиян.