Дали бой в эпицентре штурма: снайперы ССО отбили атаку на Запорожском направлении (видео)

Снайперы Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении вступили в прямой стрелковый бой с оккупантами и уничтожили российских штурмовиков. Соответствующее видео уже появилось в сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО ВСУ.
Отмечается, что на Запорожском направлении во время попытки россиян штурмовать позиции Сил обороны группа снайперов 144-го центра ССО выполняла боевую задачу.
Снайперы во время пребывания на позициях смежного подразделения увидели массированную атаку россиян на один из участков обороны - российские оккупанты применили пехоту, дроны и артиллерию. Врагу удалось проникнуть вглубь позиций СОУ.
Увидев ситуацию, снайперская группа контратаковала россиян, вооружившись гранатами, пулеметами и штурмовыми винтовками. Спецназовцы не только остановили наступление врага, но и зачистили окопы от российских штурмовиков.
"Благодаря профессионализму спецназовцев и слаженным действиям штурм врага был отбит", - добавили в сообщении.
Отметим, Генеральный штаб ВСУ сегодня утром, 27 августа, подробно рассказал о ситуации на каждом из направлений фронта, а также показал карты боевых действий. Самыми горячими стали Покровское и Лиманское направления, на Запорожском направлении происходит некоторое затишье.
При этом 26 августа аналитики DeepState на своей интерактивной карте обозначили села Новогеоргиевка и Запорожское, которые расположены возле админграницы Днепропетровской области с Донецкой, как оккупированные. Спикер ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов в комментарии РБК-Украина рассказал, что россияне зашли в эти два села.
После этого в Генштабе сообщили, что Новогеоргиевка и Запорожское не были оккупированы россиянами. А спикер ГШ ВСУ Андрей Ковалев подтвердил, что украинские военные контролируют оба села.