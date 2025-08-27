Дали бой в эпицентре штурма: снайперы ССО отбили атаку на Запорожском направлении (видео)

Отмечается, что на Запорожском направлении во время попытки россиян штурмовать позиции Сил обороны группа снайперов 144-го центра ССО выполняла боевую задачу.

Снайперы во время пребывания на позициях смежного подразделения увидели массированную атаку россиян на один из участков обороны - российские оккупанты применили пехоту, дроны и артиллерию. Врагу удалось проникнуть вглубь позиций СОУ.

Увидев ситуацию, снайперская группа контратаковала россиян, вооружившись гранатами, пулеметами и штурмовыми винтовками. Спецназовцы не только остановили наступление врага, но и зачистили окопы от российских штурмовиков.

"Благодаря профессионализму спецназовцев и слаженным действиям штурм врага был отбит", - добавили в сообщении.